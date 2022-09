Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Universiteit van Amsterdam (UvA): paal en perk aan instroom studenten buitenland

De Universiteit van Amsterdam (UvA) wil een quotum instellen om de instroom van buitenlandse studenten bij de populaire studies psychologie en politicologie te beperken. Hoe dat quotum precies vorm moet krijgen, wil de universiteit in samenspraak met de opleidingen gaan bepalen.

„Op dit moment kunnen universiteiten niet sturen op internationale instroom”, aldus de woordvoerder. Ondertussen is bij de studie psychologie van de UvA twee derde van de studenten ‘international’. Overigens is voor studenten uit het buitenland weinig woonruimte in de hoofdstad te vinden. In juli was er nog een oproep: ‘Kom niet als je geen kamer hebt’.

De universiteit in Amsterdam kan op de hele studie het aantal studenten beperken met een zogenoemde numerus fixus. „Maar daarmee wordt de studie ook minder toegankelijk voor Nederlandse studenten.” Dat zegt een woordvoerder van de UvA na berichtgeving van NRC.

Pilot UvA als eerste universiteit Nederland

UvA wil met de pilot daarom uitproberen of het mogelijk is om te sturen op enkel internationale instroom, zodat het onderwijs toegankelijk blijft voor Nederlandse studenten. Het is voor zover bekend de eerste universiteit in Nederland die op deze manier een quotum wil instellen. Het quotum zou vanaf volgend jaar moeten gelden, enkel voor psychologie en politicologie.

Volgens koepelorganisatie Universiteiten van Nederland lieten landelijk ongeveer twintig opleidingen weten dat ze graag willen sturen op het aantal buitenlandse studenten, indien dat kan. „Op dit moment is het wettelijk nog niet toegestaan om bijvoorbeeld een numerus fixus in te stellen voor het Engelstalige traject van een opleiding terwijl het Nederlandstalige traject open blijft”, aldus een woordvoerder. Ook willen sommige universiteiten dat het mogelijk wordt om een maximum te stellen aan het aantal studenten van buiten de Europese Economische Regio.

Minister Robbert Dijkgraaf

De koepelorganisatie zegt over dit onderwerp dit collegejaar nog in gesprek te gaan met minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Via zijn woordvoerder zegt hij de instroom van internationale studenten gericht te willen beheersen: „Zonder dat de voordelen van internationalisering in het gedrang komen.”

Begin volgend jaar wil Dijkgraaf komen met „wettelijke sturingsinstrumenten” die volgen op een verkenning naar de toekomst van het hoger onderwijs en onderzoek. „Zo’n fixus op een Engelstalige track, die de UvA volgend jaar studiejaar wil invoeren, maakt onderdeel uit van die toekomstverkenning”, aldus zijn woordvoerder. Hij wijst er ook op dat universiteiten nu al de toestroom van internationale studenten kunnen beperken door ze niet actief te werven of minder Engelstalige opleidingen aan te bieden.