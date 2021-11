De Spaarrekening van Sjoerd (58): ‘Kon mijn baan opzeggen dankzij Bitcoin’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Sjoerd (58), die dit jaar zijn baan heeft kunnen opzeggen door zijn Bitcoin investering.

Functie: heeft per 1 maart zijn baan opgezegd

De Spaarrekening van Sjoerd

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Ik heb meerdere rekeningen. In totaal staat daar nu 110.000 euro op.”

Ben je daar blij mee?

„Ja, uiteraard! Mijn spaarrekening is maar een deel van mijn vermogen. Ik heb in crypto geïnvesteerd, maar die waarde fluctueert natuurlijk enorm. Ik verwacht dit jaar voor het eerst de 3 miljoen aan te tikken.

Doordat ik jaren geleden heb geïnvesteerd in Bitcoin, nooit alles verkocht heb en steeds bijgekocht heb na crashes, is mijn vermogen enorm gegroeid. Ik heb nu alle ruimte om geld uit te geven en heb 1 maart mijn baan opgezegd. Daarvoor werkte ik bij een grote retailketen op de salesafdeling.

Tegenwoordig spaar ik dus ook niet meer. Ik verkoop alleen nog maar crypto om van te leven.”

Waarom besloot je jaren terug in Bitcoin te investeren?

„Een goede vriend van mij had het in 2012 al telkens maar over Bitcoin. Hij had er een paar gekocht en ze werden steeds meer waard. Eerst waren ze 11 dollar waard, toen 12, vervolgens 20, enzovoort.

Ik dacht eigenlijk dat het een soort spelletje was, een computergame. Hij probeerde het me uit te leggen en toen ik het begon te begrijpen, vertelde ik hem eerst dat het onzin was. Dat het geen intrinsieke waarde had.

In april 2013 had een andere vriend echter ook in Bitcoin geïnvesteerd, met maar liefst 5.000 euro. Op dat moment ben ik me er pas echt in gaan verdiepen en werd ik enthousiast. De koers lag toen boven de 70 dollar.

Voor 5.000 euro heb ik er toen 64 gekocht. Ik ken veel mensen die ook hebben gekocht in die periode en bijna allemaal hebben ze met winst verkocht, zo rond de 1.000 dollar per stuk.

Met die 64 stuks heb ik gehandeld; soms met winst, soms met verlies. Maar het grootste deel heb ik altijd gehouden. Op het moment heb ik nog 52 stuks Bitcoin, maar ook nog wat andere cryptomunten zoals Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Polkadot (DOT) en Binance Coin (BNB).”

Verkoop je nu iedere maand standaard een bepaald bedrag?

„Toen ik stopte met werken heb ik flink wat verkocht om voor een paar jaar geld op de bank te hebben en een nieuwe auto te kopen. Die auto heb ik inmiddels, een mooie Volvo V90.

Als de Bitcoin-koers dit jaar nog weer verder omhoog gaat, zal ik beslist nog wat verkopen, maar dan om te investeren in onroerend goed.”

Heb je een tip voor mensen die willen beginnen met crypto?

„Verdiep je eerst goed in crypto, voordat je gaat kopen. Ken je iemand in je omgeving die al ervaring heeft? Vraag dan om hulp. Het is ook belangrijk om klein te beginnen en alleen in cryptomunten te investeren met geld dat je kunt missen. Er komen altijd zware crashes en je weet nooit precies wanneer.

Heb je eenmaal wat crypto? Volg de koers om er wat meer gevoel voor te krijgen. Lees ook websites over cryptocurrency die dagelijks updates brengen. Als je er veel over gaat lezen, leer je vanzelf meer over diverse investeringstechnieken.”

