Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rosmalense ‘flatmoord’: Rob B. zat 14 jaar onterecht vast voor het doden van zijn vriendin

Rob B. (64) is gisteravond vrijgesproken in de zaak die bekendstaat als de Rosmalense ‘flatmoord’. B. heeft inclusief voorarrest veertien jaar onterecht in de cel gezeten voor de doodslag op zijn vriendin. Hiermee komt deze zaak in een historisch rijtje te staan: die van grote gerechtelijke dwalingen in Nederland.

B. heeft altijd ontkend. In 2007 kreeg B. in hoger beroep tbs met dwangverpleging opgelegd voor het doden van zijn partner in 2000.

Waar draait de Rosmalense ‘flatmoord’ om?

Op 10 april 2000 wordt de 37-jarige Regie van den Hoogen door haar vriend dood gevonden in haar flat in Rosmalen. Haar hals is doorgesneden en er ligt een mes onder haar arm. Omdat er geen sporen van inbraak zijn, ziet de politie maar twee mogelijkheden: óf Regie heeft haar eigen keel doorgesneden, óf vriend Rob heeft het gedaan. Dat hij een verwarde indruk maakt en bloedspetters op zijn broek heeft, spreekt niet in zijn voordeel.

De rapporten van twee onderzoekers, Selma Schieveld en Richard Eikelenboom, zorgen ervoor Rob uiteindelijk wordt veroordeeld voor het om het leven brengen van zijn vriendin. De forensisch deskundigen menen dat de vrouw zichzelf niet kan hebben gedood. Hun bevindingen worden later toch betwist. In 2020 wijst nieuw onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) uit dat zelfmoord een waarschijnlijker scenario is dan moord of doodslag. In datzelfde jaar bepaalt de Hoge Raad dat de zaak opnieuw moet.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand tijdens de behandeling van de zaak vrijspraak. De aanklaagster noemt de kwestie „bijzonder pijnlijk”. Of de vrouw zichzelf daadwerkelijk van het leven heeft beroofd, laat het Openbaar Ministerie (OM) in het midden. Zowel zij als Rob B. kampten met waandenkbeelden. Mogelijk wilde ze iets uit haar hals wegsnijden en pleegde ze daarmee per ongeluk zelfmoord. Vlak voor haar dood zou ze nog aan haar huisarts hebben gevraagd iets uit haar nek weg te snijden.

B. raakte tijdens de zitting vorige maand meerdere keren door emoties overmand. Volgens hem hebben politie en justitie geleden aan „tunnelvisie”. De zaak heeft hem „voor het leven getekend”, liet hij weten. „Mijn leven is me afgenomen.”

Excuses van het OM

Het OM biedt excuses aan voor het leed dat Rob B. is aangedaan. „Het OM betreurt het enorme leed dat Rob B. en zijn dierbaren is aangedaan en gaat kritisch kijken naar het verloop van deze zaak. Onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie zijn fouten gemaakt en daar bieden we onze excuses voor aan”, zegt Mariëtte Bode, landelijk hoofdadvocaat-generaal van het ressortsparket.

De volgende stap is dat het OM met B. en zijn advocaat in gesprek gaat om „persoonlijk excuses aan te bieden”. In dat gesprek wil het OM „de eerste stappen zetten” in het overleg over een schadevergoeding.

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) zegt niet op een individuele zaak in willen te gaan. Wel laat hij weten dat we in Nederland een systeem van herziening hebben en dat dat is toegepast.

Meer gerechtelijke dwalingen in Nederland

De zaak kan nu worden geschaard in een rijtje van opzienbarende gerechtelijke dwalingen, zoals de Schiedammer parkmoord, de Puttense moordzaak en de zaak-Lucia de B.