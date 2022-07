Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Thuiswerkwet’ van kracht sinds vandaag: dit houdt het in

De Tweede Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel van D66 en GroenLinks aangenomen dat het makkelijker maakt voor werknemers om een deel van de tijd thuis te werken. Maar wat houdt de ‘thuiswerkwet’ nou eigenlijk in?

Simpel gezegd wordt thuiswerken nog meer genormaliseerd. Als een werknemer vraagt om één of meerdere dagen vanuit huis te werken, moet de werkgever daar nu serieus naar kijken.

Thuiswerkwet en ‘hybride’ werken

Veel Nederlanders werkten maandenlang thuis tijdens de coronacrisis. Dit kan volgens de initiatiefnemers voordelig uitpakken voor bedrijven, werknemers én de maatschappij. „Vaak is het helemaal niet nodig om een uur in de file te staan om naar je werk te gaan”, noemt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg als voorbeeld. Het is niet nodig om op kantoor te zijn om een mailtje naar collega’s te sturen, benadrukt hij. „Soms kun je jezelf thuis extra goed concentreren en de administratie bijwerken, en dan ook de deur open doen voor de loodgieter.”

„Door de coronaperiode hebben we gezien dat hybride werken voor een heel groot deel van de werknemers voordelen heeft”, zegt GroenLinkser Senna Matoug. „Het geeft hen de mogelijkheid een betere balans te vinden tussen werk en privé en reistijd te verkleinen. Daarom is deze wet voor hen een belangrijke stap.”

Thuiswerken ‘het nieuwe normaal’

Dat de hele week op kantoor werken niet meer in het huidige tijdsbeeld past, onderstreept een onderzoek van vacaturesite Indeed. Daaruit blijkt dat thuiswerken lange tijd de standaard geweest in ons land. Voor velen is het thuiswerken nu deel van ‘het nieuwe normaal’.

Ook vindt de helft van de Nederlanders een vijfdaagse werkweek niet meer van deze tijd. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van vacaturesite Indeed onder meer dan 1100 werkende Nederlanders. Onder hoger opgeleiden is dit zelfs 57 procent, bij lager opgeleiden is dit 41 procent.

‘Vijfdaagse werkweer niet meer anno 2022’

„Ook jongere generaties vinden, vaker dan de oudere generaties, dat een vijfdaagse werkweek niet meer hoort anno 2022”, zegt Arjan Vissers, Senior Manager Employer Insights bij Indeed. Hij is verantwoordelijk voor data-inzichten om werkgevers en werkzoekenden te helpen.