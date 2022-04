Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vijfdaagse werkweek steeds minder populair bij Nederlanders: ‘Hoort niet meer anno 2022’

De helft van de Nederlanders vindt een vijfdaagse werkweek niet meer van deze tijd. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van vacaturesite Indeed onder meer dan 1100 werkende Nederlanders. Onder hoger opgeleiden is dit zelfs 57 procent, bij lager opgeleiden is dit 41 procent.

„Ook jongere generaties vinden, vaker dan de oudere generaties, dat een vijfdaagse werkweek niet meer hoort anno 2022”, zegt Arjan Vissers, Senior Manager Employer Insights bij Indeed. Hij is verantwoordelijk voor data-inzichten om werkgevers en werkzoekenden te helpen.

Aantal banen met vierdaagse werkweek neem toe

Het aantal banen met een vierdaagse werkweek is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat blijkt uit een analyse van alle geplaatste vacatures op het platform. Sinds begin 2015 is het aantal vacatures waarin een vierdaagse werkweek wordt genoemd met 40 procent toegenomen. In het afgelopen jaar was de stijging 62 procent(!).

„In Nederland wordt, in vergelijking met andere landen, relatief veel parttime gewerkt. Toch is het vaak nog ongebruikelijk om vier dagen te werken met het salaris van een vijfdaagse werkweek, terwijl dit in omringende landen al wel van de grond komt. We zien dat werkgevers hier wel steeds vaker mee werven om, in de krappe arbeidsmarkt, aan de behoefte vanuit werkzoekenden te voldoen”, aldus Vissers.

„De jongere generaties van nu zijn de leidinggevenden van de toekomst. De kans is daarom groot dat we op termijn veranderingen gaan zien in hoe de werkweek eruitziet. Bijvoorbeeld het steeds gebruikelijker worden van een vierdaagse werkweek waarbij je voor vijf dagen betaald wordt.”

Werk-privébalans wordt steeds belangrijker

De wens om een vierdaagse werkweek in te voeren gaat gepaard met een aantal andere veranderingen. „In de samenleving is steeds meer aandacht voor een gezonde werk-privébalans. Bijna 40 procent van de Nederlanders vindt dat werk een te grote rol heeft ingenomen in zijn of haar leven.”

Thuiswerken is voor een lange tijd de standaard geweest in ons land. Voor velen is het thuiswerken nu deel van ‘het nieuwe normaal’ en blijven bedrijven dit hanteren.

Naast meer aandacht voor de werk-privébalans is er ook een stijging van het aantal zoekopdrachten naar banen waarbij thuiswerken hoort. „Dit alles brengt kansen voor werkgevers die hier goed op in weten te spelen, bijvoorbeeld door het aanbieden van meer flexibiliteit in de werkweek”, zegt Vissers.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1143 werkenden Nederlanders en 263 werkzoekenden van 18 tot en met 67 jaar.