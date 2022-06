Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 banen die goed verdienen en waar je geen diploma voor nodig hebt

Begrijp ons niet verkeerd, het behalen van een papiertje is belangrijk – het is fijn om deze altijd achter de hand te hebben. Maar het is niet zo dat je per se een diploma nodig hebt om werk te krijgen. Deze vijf banen die goed verdienen bewijzen ook nog eens dat je zonder diploma echt niet alleen op water en brood hoeft te leven.

Op broertje Manners vonden we 5 banen die goed verdienen én waar je geen diploma voor nodig hebt.

Geen diploma? Met deze banen verdien je goed

Programmeur

In een wereld waar we niet meer zonder technologie kunnen leven, is er veel vraag naar mensen die kunnen programmeren. Als je programmeur wil worden, hoef je daarom niet altijd een diploma te hebben. Belangrijk is natuurlijk wel dat je de kennis in huis hebt.

Gelukkig kun je jezelf heel veel leren aan de hand van het internet. Heb je een programmeertaal geleerd? Zonder diploma kan je bij deze baan alsnog tussen de 2.000 en 4.000 euro verdienen.

Uitvaartondernemer

Deze baan is niet voor iedereen weggelegd: uitvaartondernemer zijn is niet alleen een lastige baan, maar ook emotioneel zwaar. Toch ben jij degene die ervoor zorgt dat nabestaanden op een mooie en gepaste manier afscheid kunnen nemen van hun familielid of vriend(in). Een dankbaar beroep dus!

Uitvaartondernemer haalt het lijstje ‘banen die goed verdienen zonder diploma’, omdat je de kennis voor dit beroep niet alleen met een opleiding kan opdoen. Vaak word je namelijk intern opgeleid. Voor deze baan kun je een bruto maandsalaris tussen de 2500 en 3500 euro verwachten.

Luchtverkeersleider

Bij banen met veel verantwoordelijkheid kun je een flink salaris verwachten, maar vaak moet je daarvoor lang in de schoolbanken hebben gezeten. Luchtverkeersleider is een beetje een vreemde eend in de bijt in dit lijstje, want ook hier moet je verplicht een vierjarige opleiding doen.

Er is een grote maar: deze opleiding wordt voor je betaald én gedurende krijg je al een maandsalaris van 2.200 euro. Eenmaal afgestudeerd loopt dit op tot ruim 6.000 euro per maand. Ben je echt goed? Dan kun je zelfs meer dan een ton per jaar verdienen. Wil jij vliegtuigen veilig laten opstijgen en landen? Go for it!

HR-manager

Uit onderzoek blijkt dat werknemers met een diploma bij veel beroepen meer verdienen. Gemiddeld 8.500 euro per jaar meer zelfs. Opvallend genoeg geldt dat veel minder voor HR-professionals. HR-manager is dan ook één van de best betaalde beroepen waar je geen diploma voor nodig hebt. Met een salaris tussen de 34.000 en 56.000 euro per jaar boer je goed!

Belegger/aandelenhandelaar

Vacaturebank Adzuna spitte door de duizenden vacatures op hun website en kwam erachter dat aandelenhandelaar met een gemiddeld jaarsalaris van 86.500 euro het hoogste scoort op de lijst van banen die goed verdienen en waarbij je geen diploma nodig hebt.

Op de beurs is veel geld te halen, maar ook veel geld te verliezen. Wij zouden beleggen dan ook eerder aanraden als passief inkomen naast je andere inkomen. Kortom: een andere inkomstenbron.

