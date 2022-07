Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Emma (23): ‘Ik heb altijd ruimte voor leuke dingen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 23-jarige Emma, die meer dan 1.300 euro per maand kan sparen (maar zich realiseert dat zij met nog thuis wonen een voordeel heeft).

Beroep: promoties in e-commerce

Netto-inkomen: 2.240 euro

Woonsituatie: „Ik woon nog bij mijn ouders, mijn nieuwbouwwoning wordt gebouwd. Dus aan het einde van dit jaar ga ik het huis uit.”

De Spaarrekening van Emma

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op mijn spaarrekening staat momenteel, afgerond, 50.800 euro.”

Ben je blij met je gespaarde bedrag?

„Ik ben blij met het gespaarde bedrag, maar ben me er zeker bewust van dat het nog even thuis wonen hieraan bijgedragen heeft.”

Wat zijn je vaste kosten en hoeveel spaar je per maand?

„Qua vaste kosten heb ik mijn hypotheek. Deze is nog niet maximaal omdat de woning nog in aan bouw is. Ik deel de hypotheek met mijn vriend, dus momenteel kost dit mij per maand circa 450 euro. Daarnaast heb ik als vaste kosten per maand een zorgverzekering van 120 euro, telefoon-abbo van 30 euro, autokosten van 95 euro (verzekering en wegenbelasting) en aan overige kosten (abonnementen, leuke dingen doen, enzovoort) circa 200 euro. De totale vaste kosten zijn dus ongeveer 895 euro, waardoor ik per maand zo’n 1345 euro spaar. Ik ga gemiddeld drie keer per jaar op vakantie en soms nog een weekendje weg. Dit zijn ook wat grotere kostenposten, maar deze reken ik niet mee in mijn vaste kosten.”

Wat voor spaarder ben jij en heb je tips voor anderen?

„Ik heb mijn spaarrekening opgedeeld in verschillende potjes: algemeen (sparen voor later), kleding, auto, woning en vakantie. Ik haal uit elk potje, behalve algemeen, weleens geld indien nodig. Het sparen met potjes geeft me overzicht en daardoor geef je niet onbewust te veel uit. Dit is dan ook mijn financiële tip voor iedereen. Ook ben ik niet iemand die impulsaankopen doet. Ik denk goed na over hetgeen ik koop, maar ook waar ik het koop en wanneer (liefst tijdens een promotie bijvoorbeeld). Daarnaast de tip om bij je inkomstenbelasting goed te kijken naar aftrekposten die je kunt inzetten. Denk aan studiekosten en hypotheekrente. Spreekt denk ik voor de meeste mensen voor zich, maar is toch iets waar je veel geld op terug kan krijgen.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Ik vind dat ik goed met geld om kan gaan. Ik geef bewust mijn geld uit en heb altijd ruimte voor leuke dingen. Ik heb een buffer voor wanneer nodig en hoef me (voor nu) geen zorgen om geld te maken. Ik zou naast mijn vaste baan iets met een gedeelte van mijn spaargeld willen doen (dus als nevenactiviteit), zoals online handel.”

💶 Ook (anoniem) meedoen? Ook meedoen aan De Spaarrekening? Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected] o.v.v. De Spaarrekening.

Alle artikelen uit deze reeks vind je hier. Andere handige artikelen over geld & carrière vind je hier.