Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoom-meeting hier? Call daar? Virtueel vergaderen is niet goed voor creativiteit, blijkt uit onderzoek

Heb je de afgelopen twee jaar regelmatig vergaderd via je computerscherm? Wellicht heb je dan gemerkt dat je minder creatieve ideeën kon bedenken. Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat een Zoom- of Teams-meeting niet bevordelijk is voor onze creativiteit. Nee, wanneer je elkaar face to face treft, ontstaan er toch vaker innovatieve ideeën dan dat je virtueel vergadert.

Melanie Brucks is assistent professor voor het vak business marketing op de Columbia Buisness School. Zij werkte mee aan het onderzoek, dat gepubliceerd werd in The Scientific Journal Nature. Ze onderzocht de afgelopen vier jaar of videobellen, oftewel online vergaderen, invloed heeft op creatieve en innovatieve ideeën.

Wist je trouwens dat sommige collega’s, soms zonder dat je het doorhebt, energie zuigen? Zo herken deze 7 types op de werkvloer.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als muggen bij elkaar komen, is dat dan een zoom meeting?#DTV — 👨🏻‍🔧trust me I'm an Engineer👨🏻‍🔧 (@_TheEngineer86_) April 24, 2022

Onderzoek naar creativiteit via virtuele vergaderingen

Daarvoor namen zij en haar medeonderzoekers studenten en werknemers onder de loep. Voor de studie werkten de deelnemers in duo’s aan verschillende opdrachten. Soms virtueel, soms persoonlijk. Voor de opdrachten moesten de tweetallen nieuwe ideeën bedenken voor alledaagse dingen als bubbeltjesplastic of een frisbee. De objecten lagen in een kamer. Een studentenjury beoordeelde hoe creatief de ideeën waren.

Daarnaast werd software gebruikt die de oogactiviteit analyseerde. Het bleek dat de duo’s die virtueel vergaderden, meer tijd besteedden aan het kijken naar hun partner op het scherm, dan naar de opdracht. Ook herinnerden de deelnemers zich minder van de kamer als zij digitaal vergaderden, dan dat zij daadwerkelijk in de ruimte aanwezig waren. Volgens Brucks ligt bij de online vergaderingen de focus te veel op het videocontact, waardoor vernieuwende ingevingen minder goed de ruimte krijgen, vertelt ze tegen CNN.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Me checking myself on the camera before every zoom meeting 😆 pic.twitter.com/7aF56TOVWl — feven Gezahegn 🇪🇹 (@feven_gezahegn) April 28, 2022

Nieuwe ideeën door Zoom- of Teams-meeting

Jay Olsen is postdoctoraal onderzoeker aan de McGill University in Canada. Hij onderzoekt al een tijd het thema creativiteit en legt uit dat de mens vaak de omgeving gebruikt om nieuwe ideeën te bedenken. „Objecten in de kamer kunnen nieuwe ideeën oproepen”, vertelt hij. „Communiceren via een computerscherm verschuift de aandacht. Waardoor nieuwe ideeën minder goed ontstaan.”

Maar het onderzoek ging nog verder dan dat: door eenzelfde soort test te doen bij verschillende ingenieurs uit diverse landen. Ze werken voor een telecommunicatiebedrijf en werden willekeurig ingedeeld in tweetallen. De één vergaderde online, de ander face to face, met als doel een nieuw product voor het bedrijf te bedenken. Volgens Bruck volgde hieruit dezelfde soort resultaten. Het bleek dat video-vergaderingen niet alleen effect hadden op creativiteit bij simpele opdrachten, maar ook bij high-tech brainstormsessies. Daaruit concludeert de onderzoekster dat het dus niet uitmaakt of je vaker gebruik maakt van digitale vergader-opties, de creativiteit blijft minder stromen.

Uit het onderzoek bleek dat de virtuele vergaderingen niet op alle vlakken funest waren. Hoewel de creativiteit eronder lijdt, werden praktische zaken net zo makkelijk besproken als dat dat face to face gebeurde. Zoals evalueren en een beste idee uitzoeken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe is de werkdruk toegenomen over 3 decennia? 30 jaar geleden namen we wel eens een lunch van 2u tijdens de middag 10 jaar geleden ging ik nog wel eens lopen tijdens de middag vandaag smeer ik boterhammekes tijdens een online vergadering — joint de culasse (@guyduchene4) April 28, 2022

Thuiswerken

Ellen Langer is hoogleraar psychologie aan het Amerikaanse Harvard en schreef het boek On Becoming an artist: Reinventing yourself through mindful creativity. Zij is iets genuanceerder over de creativiteitsbelemmering van Zoom of Teams. Het hangt volgens haar ook nog af van hoe creatief een persoon is en wat voor opdracht het om gaat. Volgens haar heeft een ontspannen setting invloed op de creativiteit. „Veel van ons maken face to face makkelijker vrienden dan via Zoom. Als we dan relaxter zijn, worden we ook creatiever. Maar aan de andere kant zijn sommige mensen relaxter wanneer ze vanuit huis werken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.