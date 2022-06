Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Milan (23): ‘Door mijn baantjes heb ik geen studieschuld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 23-jarige Milan, die naast zijn studie verschillende baantjes heeft en daardoor flink kan sparen.

Beroep: student hbo Rechten (laatstejaars)

Netto-inkomen: 1250 euro

Woonsituatie: thuis

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op mijn spaarrekening staat momenteel een bedrag van zo’n 11.000 euro. Daarnaast heb ik een belegd vermogen van 7.000 euro.”

Ben je daar blij mee?

„Ik ben erg tevreden dat ik een vermogen heb van rond de 18.000 euro, zonder studieschulden. In mijn ogen behoor ik tot één van de uitzonderingen. ”

Hoe heb je ervoor gezorgd dat je geen studieschulden hebt?

„Mijn studie volg ik in Tilburg, wat op reisafstand van mijn ouderlijk huis is. Hierdoor heb ik er bewust voor gekozen om thuis te blijven wonen, om kosten te besparen. Mijn studie gaat me redelijk goed af, waardoor ik meerdere baantjes kan houden naast mijn studie.”

Wat voor baantjes heb je zoal?

„Vanaf mijn vijftiende ben ik begonnen met werken. Eerst met een krantenwijk die, voor mijn leeftijd, redelijk goed verdiende. Toen ik 17 jaar was, bleek dat ik door een enkelblessure mijn favoriete sport judo niet meer kon beoefenen op het niveau dat ik voor ogen had. Ik ben toen toevallig gevraagd om les te gaan geven. Na een opleiding van een jaar, ben ik twee dagen in de week drie uur les gaan geven. Hier verdien ik 15 euro netto per uur mee.

Daarnaast werk ik één of twee dagen in de week bij een notariskantoor en werk ik in het weekend in de horeca. Door mijn samenvattingen te verkopen en te helpen met verschillende activiteiten op school, verdien ik ook geld door mijn studie. Dit brengt mij op een nettosalaris van zo’n 1250 euro, naast mijn voltijd studie.”

Dat klinkt behoorlijk druk. Heb je wel tijd om te ontspannen?

„Grappig dat je dat vraagt. Deze vraag stellen anderen mij ook ontzettend vaak. Het is inderdaad ontzettend druk, waardoor ik soms weinig tijd heb voor andere belangrijke dingen zoals vrienden, sport en mijn vriendin. Dit resulteert soms in moe naar vrienden gaan of toch maar even ‘s avonds laat de sportschool in – want tja, ik ben al langere tijd niet geweest.

Ik merk dan ook dat ik fases heb dat het me ‘te veel’ wordt en ik even wat rust moet nemen. Maar juist omdat ik druk bezig ben met van alles denk ik ook juist dat nou net dit mij juist zo siert.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Op het gebied van sparen ben ik echt een controlfreak. Ik houd alles bij in Excel-bestanden die mij een goed overzicht geven over mijn maandelijkse uitgaven en inkomsten. Momenteel spaar ik zo’n 65 procent van mijn inkomen. Van dat spaargeld, beleg ik maandelijks een deel.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Maandelijks gaat er automatisch een deel van mijn inkomen richting mijn spaarrekening. Als ik grote bedragen moet betalen, zoals een vakantie of collegegeld, komt het daardoor af en toe voor dat ik geld tekort kom. Alleen dan kom ik aan mijn spaarrekening om geld over te zetten naar mijn lopende rekening.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Zelf vind ik dat ik erg goed met geld om kan gaan. In mijn ogen heb ik een juiste balans tussen ‘leven’ en ook denken aan later. Door mijn uitgavepatroon te beperken tot alleen dingen die ertoe doen in mijn ogen – reizen, investeringen en zaken met betrekking tot mijn studie – denk ik zelf goed met geld om te kunnen gaan.

Het hebben van een veel te uitgebreid Excel-bestand, waarin alles rood kleurt als ik al maar net iets te veel uitgeef, bevestigt dit ook wel denk ik.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou niet meteen weten wat ik zou willen veranderen. Misschien dat ik volgend jaar naast mijn studie nog een onderneming zou willen oprichten in de juridische dienstverlening. Echter, heb ik het momenteel ontzettend druk dus hiervoor zou ik dan ook een aantal zaken moeten schrappen.”

Wat is je beste financiële tip?

„Als ik mijn beste tip zou moeten geven, is het denk ik wel dat je niets moet kopen dat onnodig is. Wat precies onnodig is, is totaal afhankelijk van jouw doelen. Als je alleen het hoognodige zou kopen, gaat dit geld vaak naar de dingen die je echt belangrijk vindt in het leven. En wanneer je hierin investeert, is dit nooit weggegooid geld.”

