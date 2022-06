Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De meest kansrijke beroepen: naar deze banen is veel vraag

Misschien zit je niet meer goed op je plek. Of misschien is er vanwege de crisis bijna geen vraag meer naar jouw huidige beroep. Wat jouw situatie ook is, je denkt erover na om een carrièreswitch te maken. Dan is het goed om te weten naar welke banen er in ieder vraag is. Wat zijn de meest kansrijke beroepen?

Jelle van der Werff is marktonderzoeker bij uitzendbureau Randstad en hij doet veel onderzoek naar werkgelegenheid in Nederland. Hij maakte een lijst met beroepen waarvan hij ziet dat er vaak vacatures openstaan.

Meest kansrijke beroepen tot en met mbo-niveau 2

Schoonmakers (in bijvoorbeeld hotels en kantoren)

Vrachtwagenchauffeurs

Laders en lossers

Trainers en sportinstructeurs

Inpakkers

Meest kansrijke beroepen op havo-, vwo- of mbo-niveau 3 en 4

Monteurs van industriële machines of landbouwmachines

Televerkopers

Verkoopmedewerkers

Installateurs van elektrische apparatuur

Vertegenwoordigers

Meest kansrijke beroepen op hbo- en universitair niveau

Softwareontwikkelaars

Specialisten op het gebied van reclame en marketing

Bedrijfs- en organisatieanalisten

Vertegenwoordigers

Leidinggevende functies op het gebied van informatie- en communicatietechnologie

Zit er niets voor je bij? Ook de Nationale Beroepengids heeft een lijst van maar liefst 1333 beroepen waarbij er bijna geen concurrentie is. Er zijn veel meer vacatures dan mensen die de baan willen of kunnen uitvoeren. De kans dat je bij deze beroepen een baan vindt is dus groot.

Carrièreswitch?

Natuurlijk is het verstandig om te kijken waar je snel aan de bak komt als je een carrièreswitch wil doen. Je moet immers toch je huur of hypotheek blijven betalen, dus het is niet meer dan logisch dat je snel een nieuwe baan wil vinden. Toch willen we je ook nog even op het hart drukken dat het vooral belangrijk is dat je het werk ook daadwerkelijk leuk vindt.

Heb je trouwens een sollicitatiegesprek bemachtigd? Lees dan dit artikel over hoe je de vraag ‘waarom ben jij de beste kandidaat voor de baan?’ beantwoordt.