Feit of fabel: vinden muggen écht bepaald bloed lekkerder?

Ga je met een hele vriendengroep kamperen en ben jij de enige die lek geprikt wordt door muggen? Er wordt weleens gezegd dat je bloed dan lekker zoet of licht is. Dat klopt niet helemaal. Muggen komen wel af op lichaamswarmte, koolstofdioxide en geur. Dat is dé reden waarom je zo populair bent bij deze prikbeesten.

Wij leggen uit hoe dat zit.

Dit bloed vinden muggen lekker

Misschien heb je het al eens gehoord, maar het zijn alleen vrouwelijke muggen die bloed prikken. Hoe ze de juiste prooi vinden? Deze vrouwtjesmuggen hebben een soort antenne op hun hoofd waarin geurreceptoren zitten waarmee ze ons tot op wel 70 meter afstand kunnen waarnemen! En de ene mens ruikt nou eenmaal lekkerder dan de ander.

Geur

Je geur heeft niet alleen met je genen te maken, maar ook met je voeding en bijvoorbeeld medicijngebruik. Sommige genen zijn extra aantrekkelijk voor muggen. Daarom wordt de ene persoon meer gestoken terwijl diegene met andere in dezelfde ruimte is. Is het je weleens opgevallen dat je vaker wordt gestoken als je alcohol hebt gedronken?

Uit onderzoek lijkt dat het bloed van personen die alcohol hebben gedronken, aantrekkelijker is. Drie blikjes bier kunnen al leiden tot 30 procent meer muggenbeten. Het heeft trouwens niks te maken dat muggen stiekem ook van een alcoholische versnapering houden. Door alcohol stijgt je lichaamstemperatuur, dat vinden muggen wel aantrekkelijk.

Lichaamstemperatuur

Muggen ruiken niet alleen je geur, maar komen ook op je lichaamstemperatuur af. Ze kijken door een bepaalde nachtkijker. Als je dus warmer bent, wordt je vaker gestoken.

Koolstofdioxide

Ook de koolstofdioxide die je uitademt is aantrekkelijk voor muggen. Zo weten muggen namelijk dat er mensen in de buurt zijn die een bron van eten zijn. Hoe groter en zwaarder je bent, hoe meer koolstofdioxide je uitademt.

Ook zwangere vrouwen zijn een lekkerder hapje voor muggen. Zij krijgen zelfs dubbel zoveel beten! Dat komt doordat hun lichaamstemperatuur hoger is, ze meer zweten en meer koolstofdioxide ademen.

Weetje

Uit onderzoek blijkt dat mensen met bloedgroep O twee keer zo aantrekkelijk zijn voor muggen. Ben je sportief aangelegd? Ook dan word je waarschijnlijk vaker gestoken. Door het melkzuur dat je via zweet uitscheidt, word je aantrekkelijker en door een stijgende lichaamstemperatuur.

Ook is het zo deze prikbeesten wereldwijd bepaalde voorkeuren hebben voor bloed. Zo kan je op vakantie misschien vaker gestoken worden dan hier.