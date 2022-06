Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlanders hebben financiële geheimen voor hun partner: van salaris tot boetes

Weet jij precies wat je partner verdient? En vertel jij je partner als je een boete hebt gehad, of een grote aankoop hebt gedaan? Voor maar liefst zeventien procent van alle Nederlanders is het antwoord op die vragen ‘nee’. Zij hebben namelijk financiële geheimen voor hun partner, of ze denken dat hun partner dingen voor hen verzwijgt. Dat blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.040 volwassen Nederlanders met een vaste partner. Vooral rondom het salaris wordt regelmatig een rookgordijn opgetrokken; meer dan een derde van alle respondenten zegt niet te weten wat hun wederhelft precies verdient.

Opvallend genoeg hebben vrouwen over het algemeen beter zicht op het loonstrookje van hun partner. Zeker zestig procent van hen geeft aan dat ze tot op de cent nauwkeurig weten wat hun partner maandelijks uitbetaald krijgt. Onder mannen bedraagt dit 55 procent. Benieuwd naar of jouw salaris gemiddeld is? Hier lees je wat Jan Modaal verdient.

De leeftijdsgroep die de meeste geheimen achterhoudt, zijn de 30- tot 39-jarigen. Mannen komen daarbij het slechtst uit de bus, 26 procent van hen geeft namelijk aan dat ze weleens financiële zaken achterhouden voor hun partner, tegenover 20 procent van de vrouwen uit dezelfde leeftijdscategorie.

Maar hoe ontstaan die financiële geheimen dan? Schaamte lijkt er vooral aan ten grondslag te liggen. Een tiende van alle ondervraagden zegt bijvoorbeeld dat ze het lastig vinden om met hun partner over hun persoonlijke financiën te praten. Vooral het salaris is daarbij een lastig onderwerp. Maar liefst één op de elf respondenten schaamt zich voor de hoogte (of dus juist de laagte) van zijn of haar salaris.

Hoogopgeleiden hebben hier vaker last van (10 procent) dan middelbaar- (9 procent) en praktisch geschoolden (7 procent). Als een direct gevolg van het liever niet bespreken van geldzaken binnen de relatie, zegt maar liefst een vijfde van alle respondenten niet volledig op de hoogte te zijn van de financiële situatie van zijn of haar wederhelft. Onder jongeren (tot dertig jaar) bedraagt dit zelfs 27 procent. Desondanks verdenkt slechts drie procent van alle Nederlanders hun partner ervan schulden te hebben waar zij niets van afweten.

Uit het onderzoek bleek dat mensen uit Friesland het meest op de hoogte (denken te) zijn van de financiële situatie van hun partner. 91 procent van de Friezen denkt namelijk dat ze wel een goed idee hebben van wat hun partner verdient en uitgeeft. Datzelfde geldt voor slechts 61 procent van de Drentenaren, die provincie komt daarmee ook meteen het slechtst uit de bus.