Paul wandelt Elfstedentocht voor KiKa, mét op afstand bestuurbare auto: ‘Getal elf komt overal terug’

De Elfstedentocht lopen om je vijftigste verjaardag te vieren, dat leek Paul Dolk wel een mooi idee. Geïntrigeerd door lange, mooie en soms barre tochten besloot hij dat het nu tijd is om zélf een tocht te maken. Vandaag zet Dolk de eerste stappen. De in Friesland wonende basisschoolmeester legt de tocht echter niet in zijn eentje af. Hij wordt vergezeld door zijn op afstand bestuurbare auto, een Land Rover Defender.

Zo’n vier maanden geleden kwam Dolk met het idee en nu is het bíjna zover. Metro spreekt met Paul Dolk op de vooravond van zijn 11StedenDefenderTocht.

‘Doen zoals ik het zélf leuk vind’

Dus, die 11StedenDefenderTocht. Wat is dat nou precies? „Ik ga met mijn op afstand bestuurbare auto, dat is een Land Rover Defender, de Elfstedentocht lopen voor KiKa. Dat doe ik in elf dagen.” Die elf dagen waren een bewuste keuze, legt Dolk uit. Er bestaat namelijk al een Elfsteden-wandeltocht, maar die duurt 5 dagen. „Dan moet je 40 kilometer per dag lopen, en dat hoeft niet van mij. Ik ga het gewoon doen zoals ik het zélf leuk vind.” Met elf steden in de tocht, was de rekensom dan ook makkelijk gemaakt. „Ik dacht, ‘ik ga het in elf dagen doen’. Dan loop ik gemiddeld 20 kilometer per dag.” Tijdens de tocht legt Dolk in totaal 210 kilometer af. En dat voor KiKa natuurlijk.

Maar hoe hij op het idee gekomen is om samen met zijn op afstand bestuurbare Land Rover Defender de Elfstedentocht te gaan lopen? „Om te beginnen heb ik als jonge jongen altijd met die voertuigen gespeeld, ook met radiografische vliegtuigen en boten.” Dolk liep al een aantal jaar met het idee in zijn hoofd om íets te doen. „Heb je weleens gehoord van de pelgrimstocht in Santiago de Compostella?”, vraagt Dolk. „Een vriend van mij heeft daaraan meegedaan, die heeft 800 kilometer gelopen. Ik wilde ook een keer zoíets doen, maar ik wist niet zo goed wat.”

Hoe de 11StedenDefenderTocht tot leven kwam

Gaandeweg kwamen er dingen op Dolks pad die hem duidelijk maakten wat zíjn bijzondere onderneming kon zijn. „Ik ben een man tegengekomen, hier waar ik woon, op het wad, met een surfplank. En dat is eigenlijk de laatste aanleiding geweest. Ik zag aan zijn surfplank dat het een oude surfplank was.” Dolk maakte een praatje met de surfer en wat bleek? „Hij was een vijftiger, net als ik. En hij ging, met zijn dertig jaar oude surfplank, de hele Waddenzee afsurfen. Helemaal naar Denemarken.”

Dolk kwam de man een jaar voordat hij vijftig werd, tegen. „Als ik vijftig word, wil ik ook zoiets leuks, of geks, doen.” De man zei tegen Dolk: ‘Als je iets wil doen, doe dan iets waar je heel vertrouwd mee bent’. De ontmoeting met de surfer bleef in zijn hoofd ronddwalen. En afgelopen december pakte Dolk zijn hobby met radiografische voertuigen weer op. De Land Rover Defender die aan Dolks zijde meerijdt tijdens de 11StedenDefenderTocht, was een kerstcadeau aan zichzelf. En uit het niets kwam het hoge woord eruit terwijl Dolk op de bank zat met zijn vrouw: „Ik ga de Elfstedentocht lopen, mét m’n auto!” Het klikte voor Dolk: „Dáár ben ik vertrouwd mee.”

‘Eén of andere gek met z’n autootje’

En de techniek van de radiografische voertuigen is er aardig op vooruitgegaan, legt Dolk uit. Zo zit er nu bijvoorbeeld cruise control op zijn Land Rover Defender en gaan de accu’s anderhalf uur mee. „Vroeger reden ze maar acht minuten, en moest je de accu maar liefst veertien uur opladen.” Dolk rijdt nu ongeveer tien à elf kilometer op één accu met zijn Land Rover Defender.

In eerste instantie was de tocht voor Dolk zelf bedoeld. Gewoon, in z’n eentje een tocht maken en tot zichzelf komen. Maar toen ging hij nadenken: „Ik woon in Friesland, je hebt hier de Elfstedentocht, die nota bene is gezwómmen door Maarten van der Weijden en volgens mij is het nog nooit eerder gebeurd dat één of andere gek met z’n autootje zo’n stuk gaat lopen.” En zo is het gekomen dat Dolk vandaag de eerste stappen in zijn 11StedenDefenderTocht zet.

11StedenDefenderTocht voor KiKa

Dus het idee stond, maar er ontbrak nog iets. „Maarten van der Weijden had natuurlijk een prachtig doel, en dat zou voor mij ook leuk zijn, om er een doel aan te koppelen.” Toen kwam al gauw KiKa in beeld, vertelt Dolk. Hij is namelijk docent en koppelt een persoonlijk verhaal aan zijn wandeltocht. „Negen jaar geleden had ik een jongetje in mijn klas dat kanker had. Binnen acht weken was hij overleden.” Voor Dolk was de keuze dus niet moeilijk: al het geld dat hij ophaalt, gaat naar KiKa.

Het getal elf komt trouwens een paar keer terug in Dolk’s 11StedenDefenderTocht. „Ten eerste loop ik langs elf steden, het streefbedrag voor KiKa is elfduizend euro, het jongetje uit mijn klas is elf jaar geworden, mijn vorige hond, die overigens als mascotte meerijdt op de auto, is elf jaar geworden en het racenummer op mijn auto is óók elf.”

Maar een fervente wandelaar is Dolk echter niet: „Ik heb nooit lange wandelingen gemaakt. Maar om even terug te komen op de surfer: lopen, dat kan ik. En de pelgrimstocht die mijn vriend heeft gemaakt in Santiago, en nog iemand anders die ik ken die een tocht heeft gemaakt langs de hele Canadese oostkust met een muilezel… Dat zijn dingen die mij altijd getriggerd hebben. De langzaamheid ervan spreekt me aan.”

‘It giet oan’

Of er nog kosten verbonden zitten aan de route die Dolk loopt? „De 11StedenDefenderTocht wordt gesponsord door acht bedrijven die de kosten van mijn route tot zich nemen. Elk van die bedrijven heeft een sticker op mijn Land Rover Defender. Overnachtingen bekostigt Dolk van het sponsorgeld, maar hij heeft ook hotelovernachtingen cadeau gekregen. „Acht van de tien hotels waar ik overnacht, hebben mij een overnachting gegeven vanwege mijn actie.” Al het geld dat overblijft, stort Dolk aan het eind van zijn tocht aan KiKa. „Ik hoop dat de elfduizend euro wordt aangetikt, maar als dat niet gebeurt, is het ook goed. Wat nu is opgehaald (ruim 3400 euro, red.), vind ik al veel. Dat had ik niet verwacht. Maar ik ga er wel voor natuurlijk!”

Dolk heeft ter voorbereiding voornamelijk wandelingen gemaakt tussen de 5 en 12 kilometer. Ook mét auto. „Dat ging prima, maar in verband met slijtage heb ik de auto even aan de kant gezet.” Dolk wilde echter nog één keer van tevoren 25 kilometer lopen, maar dat plan viel in het water. „Ik heb recent corona gehad en sindsdien is het af en aan hoesten en ben ik wat nasaal. Ik heb even niet serieus kunnen stappen om te oefenen, en daar heb ik gedachten bij… Dus ik hoop dat ik nog even snel een paar kilometers erin kan knallen.” Maar de moed, en de zin, zitten er goed in bij Dolk: „Al klink ik schor, je weet wat ze zeggen… ‘it giet oan’. Ik ga ervoor!”

Paul Dolk steunen of volgen in zijn 11StedenDefenderTocht? Dat kan hier of hier.