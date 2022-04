Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Boodschappen van Rick (48): ‘Ik gebruik mijn rekenmachine om verrassingen te vermijden’

Nu de boodschappen met elk bezoekje aan de supermarkt duurder lijken te worden, gaan we iedere week in gesprek met een Nederlander over zijn of haar supermarktuitgaven. Wat doen zij om de boodschappen leuk én betaalbaar te houden? Deze week spreken we Rick, die leeft van de bijstand en vooraf uitrekent hoeveel hij kwijt is aan de boodschappen.

Leeftijd: 48 jaar

Beroep: afgekeurd

Huishouden: 1 persoon

Gemiddelde supermarktuitgaven per maand: 200 euro (inclusief verzorgingsproducten)

De supermarktuitgaven van Rick

Gaf je vorige maand meer of minder uit dan jouw gemiddelde 200 euro?

„Helaas meer. Vanwege de oorlog is alles duurder, dat merk je echt. Vorige maand kwam ik daarom uit op 226 euro.”

Wat is jouw strategie bij het boodschappen doen?

„Ik maak vooraf een boodschappenlijstje aan de hand van de aanbiedingen die er zijn. Als ik een lijstje met producten heb, pak ik mijn rekenmachine en reken ik met mijn budget in mijn achterhoofd uit of ik niet te veel uitgeef.”

Waarom reken je van tevoren je uitgaven uit?

„In ben in 2017 afgekeurd vanwege een bottumor-operatie aan mijn twee linkerribben. Sindsdien leef ik van de bijstand en moet ik goed letten op mijn uitgaven.

Door het op deze manier te doen, heb ik duidelijkheid en kom ik niet voor verrassingen te staan. Ook weet ik hierdoor altijd precies wat ik heb uitgegeven aan mijn boodschappen.

Misschien helpt deze manier ook anderen die in de bijstand zitten om te besparen en toch maandelijks normaal en gezond te kunnen eten en boodschappen te doen.”

Naar welke supermarkt ga je?

„Het liefst ga ik naar de Lidl of Aldi, maar om daar te komen moet ik een drukke bus pakken die ook nog eens geld kost. Dus de enige echte keuze is de Jumbo. Verder heb ik geen supermarkt vlakbij, ook geen mini-supermarkt of een buitenlandse zaak.

Ik ga regelmatig naar de lokale markt hier, maar dat wordt tegenwoordig ook steeds duurder.”

Wat is jouw beste bespaartip in de supermarkt?

„Doe je boodschappen op basis van de aanbiedingen. Kijk verder laag in de schappen – op ooghoogte liggen de duurste producten en onderaan vaak die van het huismerk. A-merken laat ik zelf dan ook vaak liggen.

Een andere goede tip is om producten te kopen die alleen nog diezelfde dag houdbaar zijn. Die zijn dan flink afgeprijsd.”

