Deze dingen gaan in 2022 gebeuren, volgens helderzienden

Voor de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan belooft 2022 niet veel goeds. Dat voorspelt paragnost Jan van der Heide in het blad ParaVisie. En zulke ‘helderzienden’ doen wel meer voorspellingen voor het komende jaar.

„Tussen Harry en Meghan zal op termijn de spanning meer en meer toenemen”, aldus Van der Heide. Volgens hem krijgt Harry steeds meer heimwee naar zijn vaderland. „Uiteindelijk zal het stel gescheiden gaan leven. Er zal letterlijk een oceaan tussen hen in komen te liggen.”

En als het aan de helderzienden ligt, blijft Gordon Heuckeroth niet lang in het buitenland. De zanger is vertrokken naar Dubai, maar zal snel weer terugkomen naar Nederland, voorspelt medium Robbert van den Broeke. Volgens hem zal Toppers-collega Gerard Joling te maken krijgen met een rechtszaak het komende jaar.



Hazes gooit het over een andere boeg

Paragnost Sonja Dover denkt dat het liefdesleven van zanger André Hazes ook in het nieuwe jaar turbulent zal blijven. Hij zal een knipperlichtrelatie houden met Monique Westenberg. Muzikaal gezien gooit hij het over een andere boeg. „2022 is een jaar voor de ontwikkeling van zijn stem, een jaar waarin hij Engelstalige liedjes gaat opnemen in zijn repertoire. Soul gaat hem beter liggen.” Toch denkt collega paragnost Thomas Woolthuis dat we ook het komende jaar niks van Hazes zullen horen. „Enerzijds wil hij weer de bühne op, anderzijs is hij bezig orde op zaken te stellen in zijn privéleven. Daardoor lijkt het alsof we hem wederom kwijt zijn.”

Programmering Meilandjes dramatisch ingekort, aldus helderzienden

Dover stelt verder onder meer dat Alec Baldwin, die betrokken was bij een fataal ongeval op de set van de film Rust, stopt met acteren en dat Nederland het Eurovisie Songfestival niet zal winnen. Het wordt volgens haar „iemand uit Kroatië, Luxemburg of Italië”. Het zou in dit geval om een artiest met Luxemburgse afkomst moeten gaan, want het land doet al sinds 1993 niet meer mee. Een inzending van het land zelf, kan dus niet.

Ook denkt de paragnost dat de programmering rondom de Meilandjes „dramatisch ingekort of verminderd gaat worden.” Toevallig (of juist niet) kondigde de showbizz familie aan dat ze het komend jaar rustiger aan gaan doen. Daarom zullen ze, naar eigen zeggen, op de rem gaan trappen.



