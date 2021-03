5 gewoontes om Zoom-vermoeidheid tegen te gaan

Vroeger was een hele dag met vergaderingen al slopend, maar tegenwoordig lijkt een dag vol met video-meetings op Zoom en Teams misschien nog wel vermoeiender voor de geest. Je bent niet de enige die hier last van heeft: sinds we met z’n allen door de pandemie thuiswerken, is Zoom-vermoeidheid een veelgebruikt begrip.

Waarom zijn we zo gesloopt na een dag vol video-meetings? En wat kunnen we doen tegen deze Zoom-vermoeidheid?

Waarom Zoom-vermoeidheid bestaat

Er zijn een aantal redenen waarom video-meetings zo energieslurpend zijn en daarom ook gevaarlijk zijn voor onze mentale gezondheid. Dat komt onder andere doordat we non-verbale communicatie missen tijdens online vergaderingen. Het constante oogcontact van dichtbij is ook intens en onnatuurlijk. De cognitieve belasting voor je hersenen is daarom veel hoger bij videogesprekken.

Tel daarbij ook nog eens op dat je enorm zelfbewust wordt van de hele dag naar jezelf staren en je hebt het perfecte recept voor Zoom-vermoeidheid te pakken. Deze vermoeidheid heeft een grotere impact op je mentale gezondheid dan je in eerste instantie misschien zou denken.

„De symptomen van Zoom-vermoeidheid zijn vergelijkbaar met die van een burn-out: je erg uitgeput voelen, hoofdpijn, pijnlijke ogen, concentratiestoornissen, prikkelbaarheid of slapeloosheid”, zegt Linda Mota, de CEO van Topanga HR tegen carrière platform The Ladders.

Tips tegen Zoom-vermoeidheid

Wanneer jij het slopende gevoel herkent van video meetings, is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Mota deelt daarom tips om je mentale gezondheid te bewaken.

1. Neem elke dag meerdere pauzes van je scherm

Je hebt pauzes nodig gedurende de dag om je energieniveau weer op peil te krijgen en al helemaal als je dag volgepland is met Zoom, Teams of Google Hangouts meetings. Neem daarom op maandagochtend even de tijd om je week in te plannen en blokkeer tijd in je agenda voor pauzes.

Tijdens deze pauzes kun je bijvoorbeeld wat eten zonder afleiding, een ommetje maken, of desnoods naar je favoriete liedje luisteren. Een paar minuten per keer kan al een wereld van verschil maken.

Op drukke dagen is het verleidelijk om hard door te werken en geen tijd voor jezelf te nemen. Dat is zonde, want dit zijn juist de dagen dat je deze momenten het hardst nodig hebt.

2. Eén dag in de week zonder meetings

Zorg er in ieder geval voor dat je één dag in de week hebt waar jij de volle controle hebt over hoe je je dag indeelt. Het is niet alleen fijn om eens niet zo’n slopende dag vol meetings te hebben, maar zorgt er ook voor dat je je volop kunt focussen op belangrijke projecten.

3. Ruil video om voor audio

Zo’n simpele oplossing, maar geniaal: houd informele 1-op-1 meetings niet via een video call, maar gewoon een ouderwets belletje. Op deze manier kun je tegelijkertijd de benen strekken en genieten van de buitenlucht. Voel je niet bezwaard om dit aan je collega te vragen. De ander snakt waarschijnlijk ook naar een break van Zoom-meetings.

4. Praat met je collega’s en leidinggevende over Zoom-vermoeidheid

Het wordt natuurlijk veel makkelijker om een geen-meetings dag en andere positieve gewoontes vol te houden als je team ervan op de hoogte is. Kaart het onderwerp van Zoom-vermoeidheid eens aan bij je leidinggevende. Op deze manier kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat niemand op woensdag Zoom-meetings heeft. Of dat vergaderingen maximaal 30 minuten mogen duren.

5. Neem je vrije dagen op

Op vakantie gaan naar het buitenland is geen optie en in Nederland zitten alle vakantiehuisjes op de korte termijn vaak vol. Toch betekent dat niet dat je geen vrije dagen nodig hebt. Voel jij je echt gesloopt aan het einde van de dag en heeft dat gevolgen voor je mentale gezondheid? Dan is het tijd om naar je lichaam te luisteren en even een paar dagen vrij te nemen om te herstellen. Een burn-out door het thuiswerken kan op de loer liggen.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.