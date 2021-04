Het is vandaag Wandel naar je Werk-dag, hoe doe je dat met thuiswerken?

Het is vandaag de Wandel naar Je Werk-dag. Jawel! Maar ja, heel veel mensen werken thuis. Is daar een draai voor het wandelen aan gegeven?

Nederland kent de Wandel naar je Werk-dag sinds 2015. Initiatiefnemer Wandelnet stimuleert iedereen om (een deel van) de afstand van huis naar werk lopend af te leggen en te bewegen tijdens de werkdag.

De Wandel naar je Werk-dag bij thuiswerken

Lang niet iedereen woont op wandelafstand van het werk. Ondergetekende toevallig wel op een half uurtje van de Metro-redactie, de kuierlatten gaan daarom zo af en toe onder. Sowieso heeft wandelen door corona een grote vlucht genomen. Veel mensen gaan voor 10.000 stappen per dag. Maar goed, veel mensen werken thuis. Hoe gaat het dan tijdens de Wandel naar je Werk-dag?

Simpel. Wandelnet roept op om tijdens de (thuis)werkdag een wandeling te maken. Bij een oproep blijft het echter niet, er is wat actie ondernomen. De aftrap van de Wandel naar je Werk-dag gebeurt vanmorgen om 10.00 uur bij Stichting Wandelnet met de Wandel tijdens je Werkdag-Estafette.

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat start de estafette. Zij doet dat door middel van een videoboodschap waarin ze de waarde van wandelen benadrukt. De minister draagt het wandelstokje over aan Ankie van Dijk, directeur van Wandelnet. Van Dijk loopt vervolgens samen met wethouder Hans Buijtelaar van de gemeente Amersfoort een deel van de weetingroute. Daarover zo meer. Diezelfde Buijtelaar werkt aan een Amersfoorts loopplan, waardoor de stad loopvriendelijker en gezonder moet worden.



Hierboven lees je hoe je aan de estafetten tijdens de Wandel naar je Werkdag meedoet. Eenvoudig dus, iets posten op social media, hashtag erbij en doorgeven dat stokje.

Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie en ambassadeur van de Ommetje-app (Hersenstichting), sluit de estafette af. Dit doet hij met een videoboodschap en draagt daarbij het wandelstokje over aan de rest van Nederland. Scherder geeft in de volgende video drie redenen om veel te wandelen.

Wandelen en vergaderen tegelijk

Vanmorgen worden ook verschillende Weetingroutes (voor wandelend vergaderen) gelanceerd. De verschillende routes vind je hier. Wandelnet hoopt dat het wandelen en al wandelend vergaderen niet bij deze Wandel naar je Werk-dag blijft. De stichting meldt: „Uit onderzoek van Wandelnet blijkt dat een rondje lopen de meest populaire dagactiviteit van (thuis)werkend Nederland is. Wandelen tijdens werk is niet alleen vandaag of tijdens de lockdown van belang. Dit wandelgedrag moeten we met elkaar vasthouden.”

Genoemd onderzoek vond plaats in januari. Daarbij bleek dat 96 procent van de mensen regelmatig tot dagelijks wandelt tijdens de (thuis)werkdag. Zes redenen zijn daarbij belangrijk. Een ‘frisse neus’ halen, fit en gezond blijven, ontspanning, het hoofd leegmaken, natuurbeleving en boodschappen doen.

Wil je meer weten over de Wandel naar je Werk-dag?