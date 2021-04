‘Studieschuld opnemen in BKR-register voor hypotheekaanvraag’

Studeer je en maak je gebruik van het leenstelsel? Dan kan dat invloed hebben op je hypotheekaanvraag en het huis dat je straks wil gaan kopen. De Autoriteit Financiële Markten vindt dat deze lening moet worden geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), meldt NOS.

Ieder jaar stuurt de financiële toezichthouder een wetgevingsbrief waarin aanbevelingen worden gedaan. Het gaat in deze brief over thema’s waarvan de organisatie denkt dat ze wettelijk moeten worden aangepast. Dat kan dus gevolgen hebben voor je hypotheek.

Verzwijgen bij hypotheekaanvraag

Volgens het AFM zijn huishoudens financieel gezien niet altijd even weerbaar. Ze komen volgens de toezichthouder regelmatig in de problemen doordat ze de hypotheek niet meer kunnen betalen. De oplossing is volgens het AFM dat studieschuld wordt doorgegeven aan de hypotheekverstrekker. Mensen zouden te vaak een te hoge hypotheek krijgen omdat studieschuld niet altijd wordt meegerekend.

Mensen die in de problemen komen, hebben hoge lasten omdat de bank niet altijd op de hoogte is van de studieschuld. Zo’n 15 procent van de starters geeft dit bedrag namelijk niet op bij de hypotheekaanvraag.

Sinds het leenstelsel is ingevoerd, zijn de schulden flink opgelopen en is het lastig om zonder geld te lenen vier jaar lang aan een hogeschool of universiteit te studeren. Voorheen kregen studenten een basisbeurs die niet terugbetaald hoefde te worden wanneer het diploma werd gehaald. Daar bovenop konden studenten nog geld lenen van de overheid om de studie te bekostigen.

Studieschuld in BKR-register

Wat het AFM betreft, wordt de studieschuld opgenomen in het BKR-register. Hierdoor kunnen hypotheekverstrekkers precies zien hoeveel de aanvrager nog open heeft staan bij de overheid. Het staat overigens nog niet vast, het AFM noemt het BKR vooral de meest logische keuze omdat zij alle schulden registreren.

In de laatste jaren werden de regels voor het krijgen van een hypotheek al flink aangescherpt, onder andere door de recessie die in 2008 begon. Het is daardoor niet altijd even makkelijk een hypotheek te krijgen waarmee je ook daadwerkelijk een huis kunt kopen. Ook is de markt krap, wat er deels voor zorgt dat de huizenprijzen stijgen.

In strijd met afspraken

Er klinkt al flink wat weerstand tegen het advies. Onder andere de landelijke studentenorganisatie ISO is niet blij met het voorstel. „BKR-registratie brengt studenten nog verder van de koop van een starterswoning”, zegt ISO-voorzitter Dahran Çoban. „Het leenstelsel en de situatie op de woningmarkt zijn op zichzelf al genoeg reden tot zorgen voor studenten.” Registratie van studieschulden bij het BKR – waardoor het invloed heeft op je hypotheekaanvraag – is volgens het ISO in strijd met afspraken die bij invoering van het leenstelsel zijn gemaakt.

Minister is tegen

Demissionair onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heet inmiddels gereageerd op het plan en zegt er naar eigen zeggen niets in te zien. „Ik herhaal het nog maar een keer: het kabinet vindt het belangrijk dat lenen voor elke student toegankelijk blijft, zodat iedereen kan blijven studeren. Een BKR-registratie van de studieschuld kan een afschrikwekkende werking hebben, gaan we dus niet doen”, laat Van Engelshoven weten op Twitter.



Ik herhaal het nog maar een keer: het kabinet vindt het belangrijk dat lenen voor elke student toegankelijk blijft, zodat iedereen kan blijven studeren. Een BKR-registratie van de studieschuld kan een afschrikwekkende werking hebben, gaan we dus niet doen. https://t.co/txt3hwmpza — Ingrid van Engelshoven (@ivanengelshoven) April 22, 2021

Op sociale media zijn de reacties wisselend. De een vindt het niet meer dan terecht dat mensen hun studieschuld niet meer kunnen verzwijgen, de ander vindt juist dat het starters op deze manier nog veel moeilijker wordt gemaakt.



"De studieschuld telt niet mee voor je hypotheek"

"Het geld dat we krijgen van de studieschuld wordt geïnvesteerd in het onderwijs"

"Oke je schuld telt mee voor je hypotheek, maar dat moet je zelf aangeven"

"Oh ja we hebben te weinig geïnvesteerd in het onderwijs"#Studieschuld https://t.co/65bye6NSt0 — Elize (@DressageLife_) April 22, 2021



Logisch, ik vond de kans dat ik met mijn hoge studieschuld ooit een huis zou kunnen kopen ook al net iets te groot. Fijn dat ze die stiekeme droom nog even om zeep helpen, geeft weer duidelijkheid. #studieschuld #woningmarkt #NietMijnSchuld https://t.co/aZbsJ8wEXp — Mylène Tabernal (@MyleneTabernal) April 22, 2021



Advies: maak het hoger onderwijs kostenloos zodat het vrij toegankelijk is voor IEDEREEN. Hoef je jongvolwassenen ook niet op te zadelen met een torenhoge #studieschuld én hoef je niets meer te registreren.#omdenken — Arzu 🌿 (@pantarheio) April 22, 2021



Ik heb geen actieve herinnering aan het opbouwen van een #studieschuld — Nico Welmer (@nicowelmer) April 22, 2021



