Duizenden studenten willen compensatie voor collegegeld vanwege coronacrisis

Sinds eind februari is een petitie voor compensatie van collegegeld bijna 6000 keer ondertekend. Die petitie is een initiatief van de actiegroep Compenseer Collegegeld NU!. Zij vinden dat studenten geld moeten terugkrijgen voor het lesgeld dat ze hebben betaald voor 2020-2021. De kwaliteit van het onderwijs is volgens hen sterk gedaald door de coronamaatregelen.

Niet gek, als je eraan denkt dat studenten al ongeveer een jaar veel thuiszitten. Een stuk minder (of geen) contact met medescholieren, en amper fysiek les. Mbo-studenten kunnen soms nog wel naar school, bijvoorbeeld voor praktijklessen. Maar al met al is het afgelopen studiejaar een flinke teleurstelling.



Vandaag in Groningen posters geplakt! pic.twitter.com/Gzj6rJxg6I — Compenseer Collegegeld NU! (@CompenseerN) April 2, 2021

Gratis collegejaar als compensatie voor studenten

„Waarom 50 procent korting voor 100 procent crisis?”, is te lezen op de website waar de petitie ook te vinden is. Precies dat vragen veel studenten zich ook af. Er zijn namelijk wel enkele tegemoetkomingen voor studenten, maar dat is volgens hen niet genoeg. Die steunmaatregelen kwamen ook pas laat, of hebben zo’n hoge drempel dat veel studenten er niet voor in aanmerking komen.

Als zo’n compensatie er komt, hoeft dat overigens niet handje contantje te zijn. Een gratis collegejaar of het schrappen van studieschuld behoren ook tot de opties. Wel stelt de groep een paar eisen aan de compensatie:

De compensatie moet afkomstig zijn van Rijksoverheid, niet van de onderwijsinstelling;

Het geld moet niet van het budget voor onderwijs afgaan;

En studenten die in 2020-2021 hun studie afronden, ook als ze dat met succes doen, moeten ook compensatie krijgen.



Dit dus. 4 jaar volle pond collegegeld, waarbij ik 2 jaar volledig thuis onderwijs gehad heb. 0.0 compensatie. — Josan ✨ (@Josyanne) April 1, 2021

Negatief effect op mentale gezondheid

Compenseer Collegegeld NU! is bezig om nog meer handtekeningen te verzamelen, door het hele land. In studentensteden als Groningen, Amsterdam en Utrecht zijn plaatselijke groepen aan de slag.

Om inzicht te krijgen in de problemen onder jongeren, verzamelt de groep ervaringen van studenten. Een student op een hogeschool kreeg bijvoorbeeld nog maar twintig minuten per week les. Ook de mentale gezondheid van veel studenten is in slechte staat: „Eenzaamheid, concentratieproblemen, motivatieproblemen, stress, depressies, burn-outs en algehele ongelukkigheid zijn aan de orde van de dag.”

De groep mikt op 40.000 handtekeningen om kracht bij te zetten aan een initiatiefvoorstel in de Tweede Kamer.