5 tekenen dat het sollicitatiegesprek goed ging en ze jou de baan gaan aanbieden

Je hebt net een sollicitatiegesprek gehad en je bent enthousiast: yes, deze baan is jou op het lijf geschreven. Maar dan slaat de twijfel toe: ging het wel echt zo goed als je dacht? Totdat je iets hoort van je potentiële werkgever, kun je dat natuurlijk nooit helemaal zeker weten. Maar er zijn wel een aantal tekenen die erop kunnen wijzen dat het gesprek goed ging.

Herken je deze vijf tekenen? Dan zou het weleens kunnen dat je wordt uitgenodigd voor een tweede gesprek of de champagne kan poppen, omdat je een nieuwe baan hebt binnengesleept.

1. Het gesprek duurde langer dan verwacht

Wanneer je bijvoorbeeld een video call van een half uur zou hebben en deze uitloopt, kan dat een indicatie zijn dat de interviewer erg geïnteresseerd was in wat je had te zeggen. Het is namelijk echt niet de eerste keer dat de HR-medewerker of manager een sollicitatiegesprek houdt, en zij weten absoluut of een halfuur lang genoeg is of niet.

2. Ze vragen of je nog andere sollicitatieprocedures hebt lopen

Het kan zijn dat een interviewer vraagt of je ook met andere bedrijven praat. Dat kan een teken zijn dat ze je willen aannemen en zich afvragen hoe snel ze hun slag moeten slaan. Wat deze vraag voor je kansen betekent, hangt meestal af van de timing, zegt vacaturewebsite Indeed. Word de vraag aan het einde van het gesprek gesteld? Dan wil de andere persoon waarschijnlijk achterhalen hoe snel hij of zij moet handelen om jou voor de baan te strikken.

3. Ze vragen hoe snel je kan starten

Als de persoon aan de andere kant van de tafel vraagt hoe snel je kunt starten, of vraagt wat je opzegtermijn bij je huidige baan is, is dat zeker een goed teken. Het laat zien dat de interviewer al bezig is met de volgende stappen.

4. Ze vertellen over het team

Als het sollicitatiegesprek is verschoven van vragen over jou naar informatie over met wie je samen komt te werken, kan dit een teken zijn dat je het sollicitatiegesprek rockt. De interviewer is dan namelijk niet meer bezig met wat jouw werkervaring precies is en wat je allemaal kan, maar is al een stap verder. Namelijk: checken of je een juiste match bent met het team.

5. Ze hebben het over secundaire arbeidsvoorwaarden

Zodra de persoon tegenover je het gaat hebben over een sportschool in het gebouw of het feit dat ze met flexibele werktijden werken, is dat een goed teken. Op dat moment is de interviewer namelijk minder bezig met achterhalen of jij de juiste persoon voor de baan bent, maar meer met jou overtuigen dat jíj voor de baan moet gaan.

Maar het is natuurlijk écht pas 100 procent zeker als je wat van het bedrijf terug hoort.