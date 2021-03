5 e-mails die je deze week kunt sturen om verder te komen in je carrière

De volgende e-mails kosten je misschien nog geen vijf minuten om te typen, maar kunnen je wel een boost geven in je carrière volgens carrièreplatform The Ladders. Of dat nou is omdat je in jouw bestaande netwerk investeert, een potentiële mentor vindt of je eigen prestaties helder voor ogen krijgt.

E-mails die je verder helpen in je carrière

De volgende e-mails werken misschien ook als Slack of LinkedIn-berichten. Het belangrijkste is dat je ze daadwerkelijk verstuurt. Je zal zien dat ze je niet alleen verder helpen in je carrière, maar ook een goed gevoel geven. Als dat inderdaad zo is, kun je ze misschien wekelijks laten terugkeren.

1. Een e-mail naar iemand tegen wie je opkijkt

Er schiet je nu vast een naam te binnen van iemand die al een paar stappen verder is in zijn of haar carrière. Stuur deze week een e-mail naar diegene. Hierin kun je laten weten wat voor impact de ander op jou heeft gemaakt en kun je zelfs vragen naar advies of een kopje koffie.

Vaak denken we dat de ander wel geen tijd voor ons zal hebben, maar een nee heb je en een ja kun je krijgen. En zelfs als de ander geen tijd heeft, zal hij of zij vereerd zijn. Je kunt dus nooit de fout ingaan met zo’n berichtje.

2. Een bedankje

Bedenk je eens hoe jij je zou voelen als er tussen alle verzoeken en brandjes die je moet blussen in je mailbox een ‘bedankt’ zit. De kans is groot dat dat je dag meteen goed maakt. Waarom zou je dit dan niet voor een ander doen? Stuur deze week eens een e-mail naar een naaste collega waarin je hem of haar bedankt.

Dat hoeft echt geen ellenlange mail te zijn. Het enige wat je hoeft te zeggen om een impact te maken is ‘Dank je voor al je hulp bij dat laatste grote project’ of ‘Bedankt dat ik altijd bij je terecht kan. Ik ben blij dat we samenwerken’.

3. Een e-mail naar een oude bekende

Bij de term netwerken denk we vaak alleen aan nieuwe contacten toevoegen aan ons netwerk. Maar netwerken is net zo goed tijd en moeite steken in de contacten die je al hebt. Alleen dan zul je waardevolle relaties opbouwen die aan jou denken als er een kans voorbij komt.

Stuur deze week daarom eens een e-mail of LinkedIn-bericht naar een oude bekende, of dat nou een oud-klasgenoot, oud-collega of een interessant persoon is die je wel eens op een netwerkborrel hebt ontmoet.

4. Een bericht naar iemand die je pas hebt ontmoet

Dat je niet moet vergeten te netwerken binnen je bestaande netwerk, betekent niet dat je geen twee minuten de tijd kan nemen voor een e-mail naar iemand die je pas net hebt ontmoet. Of dat nou iemand binnen je bedrijf van een andere afdeling is, iemand die je hebt ontmoet bij een online event of een interessant iemand die je net bent tegengekomen op LinkedIn of zelfs Instagram.

5. Een vrijdagmiddag e-mail naar jezelf

Stuur jezelf elke vrijdagmiddag een e-mail met een overzicht van de week. Schrijf daarin op wat je hebt bereikt, geleerd en welke ideeën je deze week hebt bedacht voor toekomstige projecten. Vergeet in deze mail ook niet al je successen op te schrijven, hoe klein ze ook waren. Een eenvoudige oefening van succescoach Melody Wilding waardoor je de week altijd positief en met een tevreden gevoel afsluit.

Dat is overigens niet het enige voordeel van je wekelijkse e-mail aan jezelf. Wanneer je ze opslaat in een mapje, kan je er snel bij als je je moet voorbereiden op een beoordeling of salarisonderhandeling. Je zal zien dat je op deze manier veel meer van je kleine successen kunt onthouden en je voortgang heel duidelijk zal zien.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.