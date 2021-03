Man die hond ernstig mishandelde en levend begroef, mag nieuwe hond kopen

Een man uit de provincie Groningen die zijn hond op gruwelijke wijze heeft omgebracht, mag weer een nieuwe hond kopen. Dat heeft de rechter bepaald, meldt RTV Noord. Wel zal hij de komende periode streng worden gecontroleerd door de reclassering.

De 61-jarige man uit het kleine Muntendam (zo’n 4700 inwoners) kreeg in september 2017 een taakstraf van honderd uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Hij zou ernstige dierenmishandeling hebben gepleegd in zijn voormalige woonplaats Veendam (5 kilometer verderop).

Hond mishandeld en vermoord

De man was in het bezit van een husky, die hij in het voorjaar van 2015 om het leven bracht. Hij bond de poten van de hond vast met tiewraps (je weet wel, zo’n plastic riempje dat je strak kunt trekken) en tapete vervolgens zijn snuit dicht met ducttape. Daarna mishandelde hij de husky ernstig met de dood tot gevolg. Het dier werd in de buik geschopt en tegen de muur van de schuur aangeslagen. Tenslotte begroef de man de hond, vermoedelijk terwijl het nog leefde.

Naast zijn taakstraf en voorwaardelijke celstraf, werd de dader ook een huisdierenverbod opgelegd. Hij mocht wel de kanarie die hij had, houden. Deze proeftijd loopt tot september, maar de man wil alweer eerder een hond. Zijn wens om weer een hond te hebben is groot, liet hij aan de rechter weten. De rechter heeft het verzoek van de man ingewilligd.

Proeftijd

Tot eind september wordt de man begeleid door de reclassering bij het houden van dieren. Dat wordt waarschijnlijk een Duitse herder, omdat hij zijn hele leven al herders heeft gehad. „Dat moeten we dan maar doen, dan kunt u onder toezicht nog even oefenen”, liet de rechter weten. Er zitten echter wel voorwaarden aan. „U moet controles toestaan. Gaat het niet goed, dan is het einde oefening.” Na september mag de man sowieso weer een hond kopen of andere huisdieren houden, als zijn proeftijd afloopt. Mits hij weer de fout in gaat.