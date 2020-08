Slimme tips en checklist voor een dagje strand

Zonliefhebbers opgelet: heel augustus staat in het teken van hoge temperaturen en veel zonuren. We hebben zelfs te maken met een hittegolf in het land. Strand dus! (mocht je de ruimte hebben).

Dat is voor velen goed nieuws: deze zomer is een groot deel van de Nederlanders in eigen land gebleven om vakantie te vieren. Een beetje zonneschijn hier en daar helpt uiteraard om het vakantiegevoel te verhogen. Met temperaturen rond de 30 graden hoef je immers niet per se naar Spanje of Italië om lekker aan het strand te hangen. Wat ook fijn is, is dat je nergens aan hoeft te denken tijdens zo’n dagje strand – zelfs niet als het om de voorbereiding gaat. Hieronder lees je namelijk handige tips en zelfs een checklist voor wat je mee moet nemen bij een dag aan zee.

Neem boterhamzakjes en/of plastic tassen mee

Er zijn genoeg mensen die niets moet hebben van het strand. Al dat zand dat overal gaat zitten… Met deze slimme hack heb je net iets minder last van het strandzand in je koptelefoon, in je portemonnee en op je telefoon. Deze spullen kun je namelijk gemakkelijk beschermen door ze in een boterhamzakje of plastic tas ín je tas te stoppen. Op die manier bescherm je de spullen niet alleen tegen zand, maar ook tegen zeewater. Na een frisse duik in de zee kunnen er nogal wat druppels vallen op je eigendommen en dat wil je natuurlijk niet.

Ook handig: ga je een dagje met kinderen naar het strand? Die zakjes en tassen kunnen dan direct worden gebruikt voor de verzameling schelpen die ze gevonden hebben. Daarnaast zijn extra plastic tassen altijd ideaal om na een dag zwemmen in zee je natte zwemspullen in op te bergen. Zo blijft de rest van je spullen in je tas droog.

Berg je persoonlijke spullen op in opvallende producten

Denk bij het inpakken van je tas ook aan een item waarin je je portemonnee en telefoon in kunt doen wanneer je gaat zwemmen. Het wordt altijd afgeraden om dure spullen, zoals sieraden, een van je mooie en trendy zonnebrillen, creditcards en tablets mee te nemen wanneer je een dag naar het strand gaat en regelmatig in de zee te vinden bent. Toch heb je meestal wel wat geld nodig voor wat eten en drinken en is het wel een fijn idee om bereikbaar te zijn via je smartphone.

Zorg er in dat geval voor dat je iets bij je hebt wat niet overduidelijk een plek is om je spullen in te verstoppen. Denk bijvoorbeeld aan een lege bus Pringles, een dichtgeknoopte luier of een bakje dat je een beetje in het zand onder je handdoek kunt begraven. Zo is de kans kleiner dat je spullen worden gestolen. Vind je dat toch te spannend? Koop dan een waterdichte zak waarin je je telefoon en portemonnee kunt doen. Deze kun je tijdens het zwemmen meenemen, waardoor de kans nihil is dat je eigendommen worden gestolen.

Je eigen eten en drinken meenemen naar het strand

Om niet direct een fortuin kwijt te zijn bij een strandtent is het aan te raden om je eigen eten en drinken mee te nemen naar het strand. Dat geldt vooral wanneer je vaker dan één keer per week naar zee gaat. Ga daarom thuis aan de slag met een lekkere maaltijd en wat tussendoortjes die je mee kunt nemen. Dit hoeven echt geen droge boterhammen te zijn. Kies bijvoorbeeld voor verse wraps met (vega)kip en groente. Rol deze in aluminiumfolie en neem ze mee in een koeltas en je hebt een heerlijke lunch.

Of maak je eigen pastasalade met een sausje, knapperige groente en kruiden; ook heel lekker tussen het zwemmen en zonnen door. Dat geldt natuurlijk ook voor een frisse fruitsalade of een lekkere smoothie. Combineer ananas met meloen en aardbei en je kunt er weer even tegenaan. Als tussendoortjes kun je een zak chips meenemen of kiezen voor zelfgemaakte bladerdeeghapjes. Dit soort hapjes met groente of vlees zijn heel eenvoudig om te maken en blijven voor langere tijd lekker. Neem hierbij voldoende water mee en je hoeft geen honger en dorst te hebben op zo’n zomerse dag.

Checklist voor een dag aan zee

Wil je helemaal goed voorbereid zijn op een dagje strand? Check dan of je alle benodigdheden bij je hebt die op onderstaande checklist staan en je weet zeker dat je compleet bent.

Badkleding

Zonnebrandcreme

Badlakens of handdoeken

Goede zonnebril en slippers

Telefoon en koptelefoon

Geld (voor een patatje of ijsje)

Iets om je waardevolle spullen in op te bergen

Parasol of iets anders om schaduw mee te creëeren

Iets te eten en vooral: genoeg te drinken

Opblaasbare accessoires zoals een zwemband of een luchtbed

Eventueel een pet of zonnehoed

Plastic tasjes of boterhamzakjes om je spullen in te bewaren

EHBO-spullen, zoals pleisters en pijnstillers.

