Grootste toename werkloosheid sinds 2003

Sinds de cijfers in 2003 worden bijgehouden, is het aantal mensen met betaald werk in ons land niet zo snel afgenomen. Ook de werkloosheid is vorige maand ongekend hard toegenomen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand daalde het aantal mensen met een baan met 160.000 naar 8,9 miljoen. Het aantal werklozen bedroeg 314.000, waarmee het werkloosheidspercentage steeg van 2,9 naar 3,4 procent. Nog nooit eerder ging het zo hard.

Werkloosheid bij jongeren

Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, noemt het bij WNL een „catastrofe.” Vooral de jongeren tot 25 worden hard geraakt. Dat zijn bijvoorbeeld schoolverlaters die geen werk kunnen vinden of helemaal geen mogelijkheid hebben om te solliciteren, door het gebrek aan vacatures, zegt Van Mulligen.

WW-uitkeringen

Ook het aantal WW-uitkeringen nam toe. Volgens het UWV kwamen er in april 74.000 nieuwe uitkeringen bij, in maart waren dat nog 38.000. Het totaal aantal WW-uitkeringen komt uit op 292.000, een stijging van 17 procent. De uitkeringsinstantie heeft zo’n grote stijging van de éne op de andere maand tijdens de vorige crisis niet gezien.

De WW neemt in alle sectoren en onder alle leeftijdsgroepen toe. De grootste klappen vallen in de schoonmaakbranche (91 procent), uitzendbedrijven (87 procent), detailhandel (69 procent), cultuur (67 procent) en de horeca en catering (6 procent). De sectoren vervoer en logistiek (plus 9 procent), overige industrie (11 procent) en overheid (12 procent) hadden naar verhouding de kleinste toename van nieuwe WW-uitkeringen in april.

Consumentenvertrouwen

De economische gevolgen drukken volgens het CBS ook steeds harder op het consumentenvertrouwen. We zijn erg somber over de economische voorzichten. We wachten nu liever met het doen van grote aankopen.

