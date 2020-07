Iedereen mag een naam verzinnen voor pandajong Ouwehands

Het pandajong in Ouwehands Dierenpark heeft nog steeds geen naam. Maar daar mag jij verandering in brengen.

Iedereen die wil kan nu zijn of haar stem uitbrengen op een mogelijke naam voor het pandajong van ‘Ouwehands’ in Rhenen. Precies over een maand, op 14 augustus, wordt de naam met de meeste stemmen bekendgemaakt en vanaf dat moment zal het pandajong een naam dragen. Joepie, Gerrit of Pietje Panda zal het niet worden, want er zijn al mogelijke namen geselecteerd. Daar kan uit gekozen worden.

Pandajong moet Chinese naam hebben

Het is in China de traditie dat de naam na honderd dagen toegewezen wordt aan het jong. In augustus is dat zover. De vijf Chinese namen waarop kan worden gestemd, zijn opgesteld in samenwerking met de Chinese Ambassade en de China Wildlife Conservation Association. De namen zijn genderneutraal en hebben allemaal een betekenis met een linkje naar Nederland. Zo zou het pandajong zomaar naar Van Gogh vernoemd kunnen worden, maar dan op z’n Chinees. Het ligt allemaal in de handen van de stemmers.

Deze namen kunnen het worden

• Xing-He. Spreek uit: Sjing-Geh. ‘Xing’ betekent ster in het Chinees wat hoop en goede richting symboliseert. De vernoeming is een eerbetoon aan Xing Ya, de vader van het jong. He is de afkorting van Helan, wat Nederland betekent. Xing-He volledig betekent de melkweg, wat staat voor helderheid.

• Fan Xing. Spreek uit: Fan Sjing. Fan is de afkorting van Fan Gao, wat in het Chinees verwijst naar Van Gogh. Fan kan dus worden gezien als een verbinding met Nederland en Xing betekent zoals eerder gemeld ster. Fan Xing betekent sterrenhemel, een ode Vincent van Goghs schilderij De Sterrennacht.

• He Shun. Spreek uit: Geh Sjun. He is weer de afkorting van Helan, dus Nederland. Het Chinese woord heshun staat voor harmonie en vriendelijkheid. De naam He Shun staat symbool voor de geboorte van het pandajong in Nederland.

• Dan Qing. Spreek uit: Den Tsjieng. Dan betekent rood in het Chinees, wat loyaliteit symboliseert. Qing is de afkorting van QingHuaCh, wat blauw en en wit porselein betekent. Delfts blauw staat ook symbool voor de vriendschappelijke uitwisselingen tussen China en Nederland.

• He Kang. Spreek uit: Geh Kang. He is dus weer Nederland en Kang betekent gezond en vrolijk. De naam He Kang symboliseert de samenwerking tussen China en Nederland met als resultaat het nu nog naamloze pandajong.

Voorlopig in het kraamhol

Moeder Wu Wen en haar op 1 mei geboren jong verblijven voorlopig nog in het kraamhol. De dierverzorgers houden de ontwikkeling van het jong via camerabeelden goed in de gaten. Het jong moet groeien, leren lopen en Wu Wen kunnen volgen voordat zij samen de rest van het verblijf kunnen gaan verkennen. In oktober zal naar verwachting de eerste glimp van het jong op te vangen zijn voor de bezoekers van Ouwehands Dierenpark. Een extraatje voor de stemmers is dat zij kans maken om aanwezig te zijn bij dit moment.

Het geslacht van het pandajong blijft voorlopig nog steeds een verrassing.

Stemmen? Dat kan hier.

