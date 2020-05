Thuiswerken en lichamelijke klachten: dit kun je ertegen doen

Door de pandemie werkt inmiddels driekwart van de Nederlanders met een kantoorbaan meer of altijd vanuit huis. Dat bevalt de helft zo goed, dat ze dat na het corona-tijdperk willen blijven doen. Hoewel er zeker voordelen aan het thuiswerken verbonden zijn, is er ook één groot nadeel: je lichaam heeft eronder te lijden.

Je geïmproviseerde werkplek heeft veel impact op je lichaam. Dat merk je in eerste instantie misschien niet, maar die kun je later zeker gaan voelen. Het kan leiden tot pijn en andere gezondheidsproblemen waar je ook na de coronacrisis last van kan blijven houden.

Thuiswerken zonder ergonomische werkhouding

De meeste Nederlanders zijn niet ingesteld op het thuiswerken en werken op een laptopje op de bank of aan de keukentafel. Zonder ergonomische stoel en zonder toetsenbord of computerscherm werken heeft gevolgen op je lichaam en de kans is groot dat je het al in je nek, schouders of rug hebt gevoeld.

In dat geval ben je eigenlijk al te laat, zegt Alan Hedge, directeur van de onderzoeksgroep menselijke factoren en ergonomie aan de Cornell University. „Een werkplek die niet ergonomisch is, zal het ontstaan van musculoskeletale problemen versnellen.” Dit houdt in dat je klachten kunt krijgen, variërend van de nek, schouders, rug, hand, pols en benen.

Lichamelijke klachten

Cornell University maakte een ‘Where it hurts’-gids, om dit te kunnen voorkomen. Hieronder vind je klachten die je hebt of in de toekomst kunt krijgen, en wat je kunt doen voor een betere ergonomische werkhouding.

Je nek en schouders doen pijn

Als je last hebt van je nek en schouders, komt dat waarschijnlijk omdat je de hele dag naar beneden zit te turen. Elke centimeter die je nek naar voren beweegt, voegt een extra tien kilo gewicht toe aan je nek. Een laptopstandaard waarmee je jouw beeldscherm op ooghoogte kan zetten is daarom ideaal. Met een paar boeken onder je laptop is thuiswerken al een stuk ergonomischer.

Je ogen zijn moe

Doordat we zoveel mogelijk binnen blijven, kijken we niet alleen tijdens het thuiswerken naar een scherm, maar ook tijdens de virtuele vrijmibo. Te veel naar een scherm kijken zorgt ervoor dat je ogen harder moeten werken, en dat kan leiden tot hoofdpijn en andere klachten.

De oplossing is om je ogen af en toe rust te geven. Dit doe je bijvoorbeeld door gedurende je werkdag even een blokje om te gaan. Houd je daarnaast aan de 20-20-20 regel. Iedere twintig minuten kijk je minimaal twintig seconden naar een voorwerp op een afstand van zes meter (dat is namelijk twintig voet).

Je krijgt kramp in je benen

Pijn of kramp in de benen tijdens het thuiswerken is een teken dat je geen goede houding hebt. Je bloed heeft niet goed heeft kunnen circuleren. Normaal gesproken zou je jouw bureaustoel verstellen, zodat je voeten plat op de grond kunnen staan. Heb je geen bureaustoel? Gebruik dan een doos of een andere voetensteun. Je bovenbenen horen horizontaal te zijn voor een ergonomische werkhouding.

Je hebt pijnlijke polsen

Als je handen en polsen niet in een neutrale positie liggen, kan dat tot pijn lijden. Op de lange termijn kan dit zelfs tot het carpale tunnelsyndroom (een aandoening waarbij een zenuw in de pols bekneld zit). Een los toetsenbord en muis kunnen deze klachten voorkomen, raadt Princeton University aan.

Denk er ook aan dat je armen normaal gesproken rusten op armleuningen. Heeft jouw eetkamerstoel dat niet? Schuif je stoel tijdens het thuiswerken zo dicht mogelijk bij de tafel aan, zodat je onderarmen volledig op de tafel kunnen leunen.

Je hebt rugpijn

We hebben vaak de neiging om naar voren te hangen, zeker als we op een laptop werken. Probeer je bewust te zijn van je houding, en ga rechtop zitten als je merkt dat je krom gaat zitten. Cornell University raadt aan een handdoek te proberen. Deze rol je op en leg je achter je rug.

Voor al deze klachten geldt dat geregeld opstaan en korte pauzes nemen al een wereld van verschil maakt. Laat de vrijheid om je dag in te delen en om pauzes te nemen nou net één van de voordelen zijn van thuiswerken.

Tessa Ham is redacteur bij Workjuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.

