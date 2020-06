Welk type thuiswerker ben jij? Een workaholic, een dromer of…?

Waar sommige mensen hun draai helemaal gevonden hebben in het thuiswerken, kunnen anderen niet wachten om terug naar kantoor te gaan. Maar wat voor type thuiswerker ben jij eigenlijk?

Uit recent onderzoek van recruitmentbureau Robert Walters blijkt dat 82 procent van de professionals het de afgelopen weken prettig vond om thuis te werken. 44 procent van de thuiswerkers geeft aan ook productiever te zijn sinds zij vanuit huis werken. Wat helpt om productief te blijven, hangt sterk af van wat voor type thuiswerker jij bent. Check of jij een workaholic, dromer, kluizenaar of sociale vlinder bent. En welke tips jou zullen helpen om zowel veel werk te verzetten als je werk-privé balans te bewaken.

De workaholic

Je wil per se elke dag minimaal acht uur echt productief zijn, wat in de praktijk vaak neerkomt op extra uren werken. Voor de workaholic speelt werk een absolute hoofdrol, waar alle andere activiteiten omheen gepland moeten worden. Dit kan ten koste gaan van je slaap, tijd voor je gezin of sociale contacten. Misschien was je altijd al een beetje een workaholic, of heb je in deze periode het gevoel dat je je extra moet bewijzen. Bijvoorbeeld als het niet goed gaat met je organisatie, of als je manager een wantrouwende houding heeft ten aanzien van thuiswerken. Jouw grootste valkuil is dat je te veel hooi op je vork neemt, wat op lange termijn kan leiden tot een burn-out.

30 procent van de professionals geeft aan meer uren te werken sinds de overgang naar het thuiswerken. Geen koffie- of lunchpauzes op vaste tijden, gebrek aan tijd voor jezelf en minimaal contact met andere mensen kan een gevaarlijke combinatie zijn voor workaholics. Nu veel mensen gedwongen door ruimtegebrek aan de eetkamertafel werken, is het belangrijk om opnieuw te bepalen wat de scheidingslijn tussen je werk- en privéleven is.

Tips voor de workaholic

• Zorg voor een vaste werkplek en zie niet je laptop de hele dag op de keukentafel liggen.

• Zorg voor routine: Het is niet altijd gemakkelijk om hetzelfde schema als op kantoor aan te houden.

• Zet je to do’s op volgorde van urgentie en eindig je dag door je taken voor de dag erna op een rij te zetten.

• Neem regelmatig pauze, op kantoor ben je ook niet non-stop aan je bureau aan het werk.

• Blijf in contact met je collega’s. Het kan moeilijk zijn om bij jezelf te herkennen wanneer je jezelf te hard pusht, zeker wanneer er niemand om je heen is.

• Beëindig de dag met een activiteit: Plan iets leuks aan het eind van je werkdag als signaal dat je klaar bent met werken.

De dromer

Je bent gemakkelijk afgeleid door alles om je heen – een appje van een vriend, de vaatwasser die klaar is om uitgeruimd te worden, of de buurman die de hond uitlaat. Dromers zitten constant in een cyclus van niet gefocust zijn en zich weer (moeten) herpakken. Naast de productiviteit kan ook de kwaliteit van je werk hieronder leiden, omdat je niet echt gefocust bent op wat je doet of in tijdnood komt.

Typische dingen die jou op kantoor afleiden, zoals collega’s die langslopen, zullen er tijdens het werken thuis niet zijn, maar daar komen andere afleidingsgevaren voor in de plaats. En niemand die het merkt als jij je een uur verliest in YouTube-video’s of je dag laat beheersen door ad hoc-taken. Niets om je voor te schamen, want voor 15 procent van de thuiswerkers was afleiding de afgelopen weken de grootste frustratie.

Tips voor de dromer

• Vervang je reistijd door een andere activiteit. Geef jezelf een reden om uit bed te komen, bijvoorbeeld een dagelijks hardloopritueel.

• Dress for success: als je gedurende de dag niemand ziet, kan het verleidelijk zijn om in je pyjama of joggingbroek te gaan werken.

• Als je gewend bent om in een druk kantoor te werken, zal het plotselinge gebrek aan lawaai of rumoer je gek genoeg afleiden. Het op de achtergrond aanzetten van muziek of het nieuws zal je helpen om te focussen op je werk.

• Stel doelstellingen voor jezelf op. Als de uren voorbij kruipen, helpt het opstellen van dagelijkse doelstellingen om op schema te blijven.

• Thuiswerken vereist veel vertrouwen tussen collega’s. Een manier om dat vertrouwen op te bouwen, is het respecteren van deadlines en de tijd van je collega’s.

De kluizenaar

Je voelt je extreem comfortabel in de thuissetting. Je laptop is op dit moment je beste vriend en van small talk met collega’s zie je het nut niet zo in. Dagenlang thuisblijven, met email als belangrijkste communicatiemiddel, kan ertoe leiden dat je jezelf steeds meer terugtrekt en je dagritme kwijtraakt.

Jou horen ze niet klagen over thuiswerken, integendeel. Je hebt wat extra joggingbroeken gekocht en naar buiten gaan doe je alleen om naar de supermarkt te gaan. Wist je dat 14 procent van de thuiswerkers op dit moment het merendeel van de tijd vanaf hun bed werken en 13 procent op de bank? Dit ‘cocoonen’ kan even lekker zijn, maar op de lange termijn is het echt niet gezond.

Tips voor de kluizenaar

• Doe alsof je naar kantoor gaat. Leg die joggingbroek maar weer terug in de kast! Dat betekent op een vaste tijd opstaan, je fatsoenlijk aankleden en je ontbijt achter de kiezen hebben voor je je laptop opstart.

• Vermijd lange, eenzame uren naar je scherm staren door de communicatie via mail en chatberichten te vervangen door video- en telefoongesprekken voor alle zaken die meer dan een paar berichten kosten om te bespreken.

• Houd vaste lunchtijden aan. In plaats van een snelle boterham achter je bureau maak jij een echte activiteit van je lunch.

• Doe actief mee tijdens vergaderingen. Als je normaal gesproken jezelf op mute zet tijdens een call, daag jezelf dan eens uit om je camera aan te zetten en actief mee te doen. Dit houdt je niet alleen scherp, je blijft ook zichtbaar voor je manager en collega’s.

De sociale vlinder

Je vindt dit een lastige periode en kan niet wachten om weer naar kantoor te gaan. Contact met collega’s zijn voor jou een belangrijk onderdeel van je leven en je mist het om bij de kletsen bij de koffieautomaat.

Je hoeft geen extravert type te zijn om na weken van thuiswerken soms tegen de muren omhoog te vliegen. 38 procent van de thuiswerkers mist het sociale contact met collega’s. Als jij de gangmaker op elke vrijdagmiddagborrel bent en je collega’s misschien wel je vrienden zijn, heb je het nu extra zwaar.

Tips voor de sociale vlinder

• Spreek uit wat je mist. Laat je manager en je collega’s weten dat je het persoonlijke contact mist, dan kunnen zij daar rekening mee houden. Misschien hebben zij ook wel behoefte aan meer small talk.

• Check beschikbaarheid. Hoewel jij dus bij anderen kunt aangeven dat je tijd hebt voor small talk, is het voor jou ook belangrijk om dit te checken voor je uitgebreid over je weekend gaat vertellen.

• Probeer te wennen aan stilte. In deze vreemde periode is er bijna geen ontkomen aan momenten dat je op jezelf aangewezen bent. Omarm de stilte. Lukt dat echt niet? Zet dan de radio aan of maak een nieuwe lijst op Spotify met rustige muziek waar je op kunt werken.

• We zijn sociale wezens en je bent absoluut niet de enige die de sociale interactie van het kantoorleven mist. Wees proactief in het bedenken van leuke dingen waar collega’s aan mee kunnen doen.

Lees ook: Thuiswerken en lichamelijke klachten: dit kun je ertegen doen

Lees ook: Zoveel geld bespaar je met thuiswerken en dit is hoe je het oppot

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.