Dodental coronavirus stijgt met 2 naar 6013, 4 ziekenhuisopnames gemeld

Zondag zijn er 239 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op het coronavirus. Het dodental stijgt met twee naar 6013. Dat meldt het RIVM zondag.

Er zijn vier patiënten gemeld die vanwege het virus in het ziekenhuis zijn opgenomen of opgenomen geweest. Het aantal mensen dat vanwege het virus in de het ziekenhuis werd opgenomen stijgt naar 11.789

Twee mensen overleden werden de afgelopen 24 uur als overleden gemeld. Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is daarmee gestegen naar 6013. De cijfers kunnen afwijken omdat niet alle patiënten op het virus worden getest. De werkelijke aantallen in Nederland kunnen daarom hoger liggen.

Zaterdag werden er zes nieuwe meldingen van sterfgevallen gemaakt en werden er drie nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen.

400.000 doden

Wereldwijd zijn nu meer dan 400.000 mensen aan het coronavirus overleden. Dat meldt de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit, die zich baseert op cijfers van officiële instanties. De teller staat sinds zondagmorgen op 400.013.

