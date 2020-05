Zoveel geld bespaar je met thuiswerken en dit is hoe je het oppot

De kans is groot dat je zonder alle feestjes, biertjes in de kroeg en etentjes buiten de deur aardig wat geld bespaart in deze periode. Alleen al met thuiswerken geef je een behoorlijk bedrag minder uit.

Dat kun je nu gaan gebruiken om je spaargeld te laten groeien. Vergeet daarbij overigens niet om ook geld in de economie te pompen, want als iedereen op zijn geld gaat zitten, is het ook niet goed. Hoe dan ook: dit is hoeveel je precies bespaart, en dat is waarschijnlijk meer dan jij je realiseert.

Hieronder bespreken we verschillende scenario’s die voor jou van toepassing kunnen zijn en hoeveel je momenteel in deze scenario’s bespaart.

1. De koffieverslaafde met een lange reistijd

Stel dat jij voor de pandemie uitbrak ongeveer een uur naar je werk moest reizen en jezelf elke dag op een koffie trakteerde om de pijn te verzachten. Dat zorgt er niet alleen voor dat je inmiddels 12,50 euro bespaart per week, omdat je jezelf niet meer op een koffie trakteert. Het scheelt je ook nog eens tien uur per week waar je in feite extra werk kunt doen en dus extra inkomsten kunt genereren.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de benzine- of reiskosten die je bespaart als je die niet (of deels) vergoed kreeg door je werkgever.

2. De werknemer die er altijd piekfijn uitziet

Zoveel mogelijk thuis blijven betekent waarschijnlijk dat je jouw persoonlijke verzorging en stijl iets minder serieus neemt. Nu er toch niemand anders was die je kon zien, gingen er genoeg dagen voorbij dat je je haar niet had gedaan en je de dag doorbracht in je joggingsbroek. En dat terwijl je er naar je werk wel altijd piekfijn uitzag.

De kans is groot dat je op producten en kleding hebt bespaard. Maar zeg eens eerlijk: is die druk om nieuwe kleding en schoenen ook niet veel lager nu er niemand is om ze te bewonderen?

3. Het ‘ik neem mijn lunch nooit mee van huis’-type

Als jij elke dag je lunch in de kantine kocht of bij de visboer of bakker verderop, dan zal je dat nu zeker in je portemonnee voelen, op de goede manier. Ga je uit van 5 euro per dag (en stiekem weten we allemaal dat het bedrag op veel dagen hoger lag)? Dan bespaar je al zo’n 25 euro per week en 100 euro per maand.

Een Amerikaans onderzoek maakte een berekening wat mensen die vanuit huis werken zouden besparen op onder andere deze drie categorieën (reizen, koffie’s en eten en kleding). Zij concludeerden dat thuiswerkers minstens 1.800 euro per jaar besparen.

Bereken je automatische incasso

Hoeveel jij echt momenteel bespaart, weet natuurlijk alleen jij. Trek een uurtje uit om je uitgaven van voor de crisis te vergelijken met je uitgaven nu. Het zal je verbazen. Nu je weet hoeveel geld je bespaart met thuiswerken, kun je een automatische incasso instellen om dat bedrag over te maken naar je spaarrekening zodra je jouw salaris gestort krijgt.

Wat als we straks weer naar kantoor gaan?

Hoewel het er momenteel uitziet alsof we nog tot september zullen thuiswerken, komt er een dag dat we weer gewoon naar kantoor zullen gaan. Hoe houd je het sparen dan vol? Hopelijk heb je in deze tijd lessen geleerd die je hierbij gaan helpen. Bijvoorbeeld dat je thuis net zo lekkere lunches kunt maken, en die kunt meenemen. Of dat je echt niet elke maand nieuwe kleding hoeft te kopen.

Geef jij normaal gesproken veel geld uit aan het reizen van en naar werk? Ga dan eens met je baas in gesprek of je niet vaker vanuit huis kunt werken. Hij of zij heeft nu gezien dat je ook productief vanuit huis kunt zijn. Ga daarom zeker niet meteen uit van een nee.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.