Voedingsindustrie probeert je in de val te lokken met schuilnamen, zo herken je ze

Gezond eten is tegenwoordig een hele prestatie, als je kijkt naar al het ultra-bewerkte voedsel in de supermarkt. Voedselproducenten maken het je ook niet makkelijk, omdat ze voor suiker tientallen schuilnamen hebben, om producten aantrekkelijker te laten lijken. We tippen je manieren om die schuilnamen te herkennen en noemen een paar van die namen.

Onlangs deed een diëtist al uit de doeken welk product in de supermarkt zij nooit zou kopen, omdat het je niks geeft dat je nodig heeft.

Schuilnamen van suiker

Volgens het Diabetes Fonds – dat onlangs al waarschuwde voor een heuse diabetesgolf – zijn er ruim vijftig schuilnamen voor suikers, wat ervoor zorgt dat mensen geen idee hebben hoeveel suiker ze eigenlijk eten. Granenmerk Holie heeft daarom het Suiker ABC gelanceerd: een campagne met alle schuilnamen van suiker, verwerkt in het vertrouwde ABC. Zo moeten consumenten wijzer worden en suiker beter kunnen ontwijken.

Hieronder een paar van die schuilnamen, uiteraard op alfabetische volgorde:

A: agavesiroop

B: bietenstroop

C: caramel

D: dadelstroop

E: esdoornstroop

F: fructose

G: glucosestroop

H: honing

I: invertsiroop

J: johannesbroodsiroop

K: kokosbloesemnectar

L: lactose

M: melasse

Waarschijnlijk heb je van sommige woorden nog nooit gehoord, maar ze duiden toch echt op suiker en worden op ingrediëntenlijsten gezet. En het verschil tussen kristalsuiker, kokosbloesemnectar, fruitsuiker of bietenstroop: dat is 0,0. Je lichaam ziet alle suikers als ‘gewoon’ suiker, het is dus even ongezond.

Zo herken je suiker

Neeke Smit, diëtist bij het Diabetes Fonds vertelt dat je moet letten op woorden op -ose, zoals dextrose, of -stroop en -siroop. „Kijk maar eens op het etiket van jouw favoriete producten, dan zie je welke onnodige suikers er allemaal zijn toegevoegd.”

Ze tipt naast het letten op -ose, -stroop en -siroop ook dit:

Controleer de ingrediëntenlijst op schuilnamen van suiker

Let op de positie in de lijst, hoe eerder een ingrediënt genoemd wordt, hoe meer ervan in het product zit

Let op ‘natuurlijke’ suikers. Zoals gezegd maakt het lichaam geen onderscheid tussen natuurlijke en onnatuurlijke suikers, alles blijft ongezond

Gebruik online bronnen en apps, bijvoorbeeld apps die barcodes kunnen scannen en je vertellen hoe (on)gezond een product is

