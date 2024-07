Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Diëtist vertelt welk veel gekocht supermarkt-product zij nóóit zou aanschaffen

De supermarkt ligt vol met allerlei eten en drinken. Een groot deel daarvan is ultra-bewerkt, oftewel producten waar behoorlijk wat ongezonde rotzooi aan wordt toegevoegd. Hoogleraar en diëtist Jinan Banna legt uit welk product zij in de supermarkt nóóit zou aanschaffen.

Ultra-bewerkte voeding is niet al te best voor onze gezondheid. Maar hoe herken je deze ‘sluipmoordenaars’? En hoe vermijd je ze zoveel mogelijk? Daar schreef Metro eerder over.

Ultra-bewerkte voeding

Diëtisten en gezondheidskenners maken zich behoorlijk zorgen over al die ultra-bewerkte producten. Aan ultra-bewerkte producten worden allerlei extra’s en stofjes toegevoegd om voeding bijvoorbeeld smakelijker of langer houdbaar te maken. De voedingswaarde en natuurlijke staat van zo’n product gaat daardoor achteruit.

Inmiddels worden deze producten gelinkt aan verschillende leefstijlziekten. Zoals hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas. Doordat we gemakkelijk, snel of goedkoop te werk willen gaan, grijpen we naar dit soort boodschappen. Terwijl ons lichaam nu eenmaal behoefte heeft aan onbewerkt voedsel zoals fruit, groenten, eieren, zaden, noten, vis of vlees.

Diëtist over product dat zij nooit koopt

Jinan Banna, diëtist en hoogleraar voeding, moedigt aan om de consumptie van ultra-bewerkte voeding te beperken. Welk product zij in de supermarkt nooit zou aanschaffen? Frisdrank, vertelt ze tegen CNBC. „Frisdrank heeft geen andere voedingswaarde dan alleen calorieën in de vorm van suiker. Het zijn dus lege calorieën, die ons niet de voedingsstoffen geven die we nodig hebben.”

„Als je frisdrank drinkt, wordt het heel snel verteerd en kun je honger krijgen”, voegt ze daaraan toe. Dat kan ertoe leiden dat je meer voedsel eet dan je van plan was.

Verkorte levensduur

Banna haalt een onderzoek aan waaruit blijkt dat frisdrank veel gedronken wordt. En dan vooral ‘light’ of ‘zero’ frisdranken. Uit dat onderzoek blijkt ook dat de levensduur van degenen die veel ultra-bewerkte voedingsmiddelen eten met meer dan 10 procent kan worden verkort. Banna moedigt dan ook aan om goed de etiketten te lezen. Heel Holland Bakt-jurylid Janny van der Heijden waarschuwde eerder tegenover Metro ook voor de gevaren van overbewerkte voeding.

Vorige Volgende

Reacties