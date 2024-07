Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

4 seksuologen delen welke sekstrends hen opvallen: ‘Meer erectieproblemen door veelvuldig masturberen en porno’

Seksualiteit en onze kijk op seks verandert en is constant in ontwikkeling. Soms zijn die ontwikkelingen positief en soms wat minder positief. Vier seksuologen delen welke negen sekstrends zij signaleren in hun praktijk en in de maatschappij. En waar zij zich ook best een beetje zorgen over maken.

Eerder sprak Metro met deze seksuologen over hun sekstips- en advies. Daar rolden 25 tips uit, die volgens hen bijdragen aan een gezonder seksleven. Een van de seksuologen is Eveline Stallaart (41). Ze is seksuoloog en psycholoog en je kent haar wellicht van televisieprogramma’s als Married at First Sight of Vandaag Inside. Ze schreef het boek ‘Even tussen ons‘. Zij noemt een aantal trends op die zij signaleert.

Eveline Stallaart: ‘Dagelijks masturberen met porno kan ongezond zijn’

1. Seksfeestjes

„Ik zie een toename in het aantal mensen dat naar seksfeestjes gaat. Erotische feesten als Big Little Secrets schieten als paddenstoelen uit de grond. Dat zie je ook in retreat-achtige vormen. Dat is niet per se alleen maar bedoeld voor niet-monogame koppels, maar ook voor stellen die spanning opzoeken. Dat zie ik groeien. Het kan leuk zijn, maar je moet er wel van houden.”

2. Erectieproblemen door porno

Ook ziet Stallaart een trend waar zij zich zorgen over maakt. „Een groeiend aantal mannen kampt met erectieproblemen. Dat kan komen door veelvuldig masturberen in combinatie met porno. Daar komt namelijk het gelukshormoon dopamine bij vrij. Maar als mannen wennen aan die hoge dopamineshot tijdens porno, dan kan de opwinding achterblijven bij partnerseks. De dopamine die daarbij vrijkomt, staat namelijk niet in verhouding. Daardoor kunnen mannen erectieproblemen ontwikkelen en dat kan in relaties gaan wringen.”

Volgens Stallaart hebben mannen niet altijd zozeer door dat het door de porno komt en geven zij dan de relatie de schuld. „Dan denken mannen bijvoorbeeld dat ze niet meer opgewonden raken door hun partner. Dat is in de meeste situaties niet het geval. Ze zijn verslaafd aan heftigere prikkels en hebben steeds meer nodig om dat goede gevoel te krijgen. Je ziet ook in het echte leven dat mannen dan meer de randjes opzoeken en cravings krijgen naar die grotere shot dopamine. Dan ligt grensoverschrijdend gedrag op de loer. Dat gaat vaak onbewust, maar is een zorgelijke ontwikkeling.” En wanneer wordt porno kijken dan wellicht te veel? „Iedereen is natuurlijk verschillend. Maar als jij dagelijks (of meer) masturbeert met porno, kan dat ongezond zijn.”

Erna Beers: ‘Overweeg digitale detox op z’n tijd’

Dr. Erna Beers (50) is arts, wetenschapper, klinisch farmacoloog en seksuoloog NVVS i.o. en noemt ook een aantal sekstrends op die haar opvallen.

3. Glijmiddelen

„Vooral bij jonge meiden zie ik dat glijmiddelen populair zijn, omdat ze niet beseffen dat ze voor een prettige en pijnloze penetratie ontspannen bekkenbodemspieren moeten hebben én voldoende opgewonden moeten zijn. Als je als gezonde vrouw zorgt voor voldoende opwinding is een glijmiddel niet nodig. Ben je niet vochtig genoeg? Dan ben je onvoldoende opgewonden. Tijd, je eigen lijf goed kennen en de juiste stimulatie werken beter dan een glijmiddel.”

4. Schermgebruik

Verder merkt Beers op dat het vele schermgebruik invloed heeft op het seksleven. „We zitten niet meer in ons lijf of hoofd, maar in ons scherm. Dat veroorzaakt een gebrek aan verbinding met je eigen lijf en met je partner. Daardoor hebben mensen minder zin in seks en halen ze allerlei toeters en bellen uit de kast om die zin wel te krijgen.” Daarom pleit Beers voor een digitale detox op z’n tijd. „Zodat je tijd maakt om écht niks te doen en weer leert voelen. Dat is namelijk waar seks over gaat. Lust, verbinding en intimiteit.”

Yuri Ohlrichs: ‘Angst voor seksuele verschillen leidt tot polarisering’

Yuri Ohlrichs (54) is seksuoloog NVVS en werkt voor Rutgers, expertisecentrum seksualiteit. Hij is gespecialiseerd in de communicatie over seksualiteit met jongeren en traint hierin wereldwijd professionals. Ook is Ohlrichs redacteur van de jongeren website Sense.info, voor allerlei vragen over seks. Welke trends hij opmerkt?

5. Mannen als boeman

„Ik zie dat er verwarring en ook irritatie heerst bij het gesprek over grensoverschrijdend gedrag door mannen. Grensoverschrijdend gedrag is niet goed te praten maar steeds vaker wekken mannen in discussies de indruk dat ze ‘tegenwoordig niets meer mogen’. Dat is onzin, natuurlijk, maar het legt de vinger wel op een andere zere plek. Heel veel mannen willen tijdens het flirten en seksueel contact graag afstemmen met de ander. Maar hoe ze dit het beste kunnen doen, werd en wordt weinigen van hen geleerd. De discussie over seksueel grensoverschrijdend gedrag zou veel meer een dialoog moeten zijn over wat nodig is voor een gelijkwaardig, ongedwongen contact met afstemming van wensen en grenzen. Daar is iedereen bij gebaat.

6. Polarisatie ideeën over seksualiteit

„Mede door social media is onze wereld kleiner geworden. We krijgen nu eenmaal meer ideeën voorgeschoteld, ook degene die haaks staan op die van jou. Seksualiteit en gender gaan over persoonlijke gevoelens en beleving. Die kun je niet opwekken, maar ook niet wegtoveren. Jongeren leren nu veel meer woorden kennen om hun seksuele en gender gevoelens te beschrijven. Dat vind ik een enorme vooruitgang want daardoor kunnen zij er makkelijker over praten. Het is begrijpelijk dat dit lastig te volgen is als je voor het grootste deel van je leven bent opgegroeid met een meer begrensd beeld van ‘man en vrouw’. Net zoals er vroeger mensen waren die het onbegrijpelijk vonden dat vrouwen een broek aantrokken of topless gingen zonnen. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar respecteer die verschillen, elkaars keuzes en grenzen, vanzelfsprekend binnen de wet. We zijn ten slotte allemaal mens.”

Elise van Alderen: ‘Seksuele vrijheid zit in jezelf kennen en accepteren’

Ook NVVS-seksuoloog en arts Elise van Alderen (45), die Metro eerder ook sprak over haar boek Wellust, ziet bepaalde ontwikkelingen. Van Alderen richt zich veelal op vrouwen en hun zoektocht naar seksuele autonomie.

7. Seks voor ‘de gezondheid’

„Ik zie dat er tegenwoordig een soort gezondheidsclaim op seksueel gebied zit. Als in ‘seks is heel belangrijk voor je fysieke en mentale welzijn’, ‘het is supergezond om seks te hebben’, of zelfs ‘seks is levensenergie’. Hiermee wordt seks veel te belangrijk gemaakt. En het is ook niet waar. Seks kan leuk en verbindend zijn, maar daarvan zijn er ook heel veel andere dingen. Het is belangrijk dat je zelf ontdekt en weet wat seks voor jou betekent. En dat kan ook zijn: ‘Ik heb niet zoveel met seks’, dat is dan ook helemaal prima. Die druk en dwang mogen er echt vanaf.”

8. De basis zit in jezelf

Hoewel Van Alderen ervoor pleit dat iedereen eerst op zoek gaat naar zijn of haar eigen seksualiteit, voordat we in staat zijn om deze te delen, ziet zij het tegenovergestelde gebeuren. „Er wordt vaak juist meer gezocht buiten zichzelf. Meestal omdat het niet spannend meer zou zijn. Speeltjes, porno, niet-monogame relatievormen, swingen, experimenteren. Daar heb ik niks op tegen, maar de basis moet wel eerst goed zijn, en die zit in jezelf.

Ik zie dan ook vaak dat opwinding en seks worden geassocieerd met spanning. Het gaat er echter om dat je verbinding maakt met jezelf en dan verbindt met een ander. Seks is een beleving, waarbij je je veilig kunt voelen en over durft te geven. Seks gaat in mijn ogen dan ook veel meer over ervaren vanuit ontspanning.”

9. Seksspeeltjes

„Daarom ben ik ook terughoudend wat seksspeeltjes betreft, ook zo’n trend die je nu veel ziet”, aldus Van Alderen. „Vooral omdat seksspeeltjes vaak worden gelinkt aan seksuele vrijheid, maar ik zie dat anders. Seksuele vrijheid zit namelijk primair in jezelf; in jezelf kennen en accepteren op seksueel gebied. Dat gaat een Satisfyer niet voor je doen. Een seksspeeltje is prima voor erbij als je dat wilt, maar de basis zijn jij en je eigen lijf.”

