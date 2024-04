Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Waarom doen mijn ogen pijn?’ Mensen gaan massaal bij te rade bij ‘dokter Google’ na zonsverduistering

„Waarom doen mijn ogen pijn?” en „mijn ogen voelen gek na zonsverduistering”. Zoektermen als deze worden momenteel massaal gebruikt door mensen die gisteren getuige waren van de totale zonsverduistering in Midden- en Noord-Amerika.

En ook op social media klagen mensen dat ze last van hun ogen hebben na de zonsverduistering van gisteren. „Ik kon niet stoppen met kijken naar de eclips en ik werd net wakker met veel pijn aan mijn ogen”, schrijft iemand op X. „Mijn oogbollen doen pijn door die verdomde zonsverduistering”, schrijft een ander.

Kijken naar de zon niet zonder risico

Dat veel mensen die de zonsverduistering hebben gezien, nu last hebben van hun ogen is niet gek. Kijken naar de zon is namelijk niet zonder risico. „Het oppervlak is zo helder dat het voldoende licht produceert om binnen een paar seconden netvliescellen te beschadigen”, waarschuwt ruimtevaartorganisatie NASA op de website. „Je ziet hierdoor een vlek ter grootte van het zonneoppervlak waar je naar gekeken hebt. Hoe erg de beschadiging is, is afhankelijk van hoe lang je naar de zon gestaard hebt.”

Volgens NASA moet je er dan ook nooit vanuit gaan dat je wel snel genoeg weg kunt kijken om permanente schade te voorkomen. „Iedereen is anders wat betreft de gevoeligheid van het netvlies en je wil niet degene zijn die een oogbeschadiging oploopt door naar de zon te kijken.”

Speciale brillen voor zonsverduistering

Maar zo’n totale zonsverduistering is té bijzonder om niet naar te kijken. Daarom zijn er speciale eclipsbrillen bedacht. Maar zelfs mensen die wel zo’n bril droegen tijdens de zonsverduistering, klagen nu dat ze last van hun ogen hebben. Toch kan dat geen kwaad, vertelt dr. Avnish Deobhakte aan The Time. „Als je alleen hoofdpijn hebt, maar geen problemen met je zicht, dan zit het wel goed. Zeker als je tijdens de eclips een beschermende bril droeg.”

Dat mensen ook die een eclipsbril droegen tijdens de zonsverduistering last van hun ogen hebben komt door dr. Deobhakte omdat ze langere tijd gefocust hebben op iets in de verte. Dit kan de ogen belasten. „Door de eclipsbril verwijden je pupillen. Het lijkt daarom erg op wanneer iemand in het donker naar een scherm staart.” In de meeste gevallen zijn de hoofd- en oogklachten dan ook na een paar uur weer verdwenen.

