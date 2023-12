Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze etenswaren worden het meest weggegooid tijdens kerst

De feestdagen staan voor veel mensen in het teken van eten. Veel eten. Vaak komt er zoveel eten op tafel, dat er aan het einde van de avond veel in de prullenbak verdwijnt. Too Good To Go deed onderzoek naar welke producten we het meest weggooien.

Of je nu een traditionele gourmetavond of een chique vijfgangendiner organiseert: maar liefst 2 op de 3 Nederlanders halen voor de feestdagen regelmatig meer eten in huis dan nodig. En dus blijf je met een hoop restjes zitten. Herkenbaar? Zowel voor het milieu als je portemonnee is het zonde om die weg te gooien.

Deze etenswaren worden het meest weggegooid tijdens de feestdagen

Ook voor voedselverspilling geldt: voorkomen is beter dan genezen. Maar als je toch te veel in huis hebt gehaald, dan lees hier wat je met de restjes kunt doen.

Zelfgemaakte sauzen

Heb je nog overgebleven champignonsaus, zelfgemaakte bearnaisesaus of tomatensaus? Verspil geen lepel meer: wat er over is kun je gewoon invriezen, bijvoorbeeld in een bakje of in kleine porties in een ijsblokjesvorm. Het enige wat je hoeft te doen is ze au bain-marie opwarmen of rechtstreeks in de pan ontdooien.

Gekookte groenten

Te veel sperziebonen, broccoli of wortelen gekookt? Geen probleem – die verwerk je gemakkelijk tot een veggie omelet. Kluts een ei, meng er kruiden naar keuze doorheen, voeg je groenten toe en bak het in de pan. Kaas over? Maak er een fondue van en dip je groenten erin.

Brood

Snijd je oude brood in stukjes en maal het in een blender om paneermeel te maken. Je kunt het gebruiken om dumplings, hartige taart of gehaktbrood te maken. Zelfgemaakt paneermeel blijft 2 tot 3 maanden goed als het in het donker wordt bewaard in een droge, luchtdichte container.

Rauwe groenten

Het klinkt misschien vreemd, maar van sla kun je ontzettend lekkere soep maken. Kropsla, romaine en little gem sla zijn allemaal geschikt, zelfs als ze al een paar dagen in de koelkast liggen. Hoe? Bak een uitje in boter, voeg de sla toe en fruit het een paar minuten mee. Een blokje bouillon erbij, even laten pruttelen en daarna mixen met de staafmixer. Breng het op smaak met extra kruiden en voilà!

Bijgerechten: aardappelen, rijst en pasta

Uit angst om niet genoeg eten te hebben, kopen we tijdens de feestdagen veel koolhydraatrijk voedsel in. Alleen maar om er vervolgens achter te komen dat je meer dan genoeg eten in huis had.

Wist je dat aardappelen een perfect bindmiddel zijn voor je soep? Blend ze met je overgebleven groenten en je verwerkt je restjes in één klap tot een nieuw gerecht.

Bewaar je restje rijst een nachtje in de koelkast. Door het tijd te geven om te rusten en te koelen, kun je de volgende dag een nasi maken die nóg lekkerder smaakt dan die van je favoriete afhaalrestaurant. Gekoelde rijst geeft namelijk minder vocht af wanneer je het bakt.

Ooit gehoord van een pasta-omelet? Het is niet moeilijk: doe de restjes van je pastagerecht in een pan, duw het goed aan zodat de bodem bedekt is en giet er een mengsel van eieren, Parmezaanse kaas en kruiden overheen. Laat stollen op het vuur en zet het daarna nog een aantal minuten in de oven zodat de bovenkant ook goed gaart.

