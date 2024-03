Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Uien snijden zonder te huilen? 7 tips

Je kent het vast en zeker. Je snijdt een uitje voor een gerecht en 3… 2…1…: de tranen springen in je ogen. Niet handig én vervelend. En wat als je nu net toevallig uiensoep moet maken? We delen wat simpele trucs met je.

Soms is een huishoudelijk trucje hier en daar best prettig om te weten. Verschillende kenners delen met CNN hun gouden tips voor het snijden van uien. Wist je overigens dat het scherpe van een ui bedoeld is zodat we het niet opeten? Voedingswetenschapper Abbey Thiel legde dat uit. Veel planten hebben een soort ‘verdedigingsmechanisme’ zodat ze niet opgegeten worden. Zoals doornen een bittere (of pittige) smaak of stekels.

Trucjes voor het snijden van een ui

Zodra je een ui snijdt, beschadig je bepaalde cellen, waardoor er een reactie ontstaat en een scherpe damp van zwavelzuur de ogen irriteert, vertelt voedingswetenschapper Bryan Quoc Le. De wetenschappers delen hun tips hoe je die scherpe damp het beste kunt vermijden.

1. Gebruik een ventilator

Door een ventilator aan te zetten tijdens het snijden, verdwijnt de zwavelzuur-damp.

2. Zet een (veiligheids)bril op

Ook contactlenzen zouden verschil maken.

3. Leg de ui in de koeling

De vriezer, koelkast of een bak met ijswater, werken kennelijk allemaal goed. Maar belangrijk om te weten is dat bevriezen of koelen de structuur van de ui verandert. Deze tip is dan ook handig als je bijvoorbeeld soep maakt en de structuur niet van belang is. Je uien standaard in de koelkast bewaren? Dat kan de smaak temperen. Kies er eerder voor om een ui 20 minuten voordat je ‘m gaat snijden in de koelkast te leggen.

4. Verwarm de ui

Ook warmte kan de scherpe damp van de ui doen wegebben. Maar ook hierbij is het belangrijk om te weten dat de structuur van de ui kan veranderen.

5. Voeg zuur toe

Een zuur zoals citroen of azijn vertraagt ​​het enzym dat de dampen maakt die tot tranen leiden.

6. Steek kaarsen aan

Kaarsen? Ja, kaarsen. De voedingswetenschappers zijn niet mega happig op deze methode, maar de warmte, damp en eventueel geur zou de uienlucht temperen.

7. Eet een stukje brood

Het kan zijn dat het tranende en stekende gevoel vermindert als je op een stukje brood kauwt. Maar ook deze methode is volgens de wetenschappers niet waterdicht. Het zou namelijk ook psychologisch kunnen werken, omdat je jezelf afleidt.

Reacties