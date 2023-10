Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met deze voedingsweetjes word je niet meer genept in de supermarkt

Onder de naam Voedingsweetjes inspireert voedingsdeskundige en foodfluencer Leroy van de Ree dagelijks ruim 400.000 (!) volgers met alle ins en outs rondom voeding. Welke groenteshots zitten vol suiker, welke mayo kun je het beste eten als je let op calorieën en hoe kun je geld besparen op je boodschappen? Leroy to the rescue!

Naast zijn inspirerende Instagram-account, is er nu ook een boek met een schat aan informatie over (niet zo) gezonde producten, vergelijkingen en tips, die jou helpen om gezondere keuzes te maken in de supermarkt.

Behoeden voor valkuilen

Met een overweldigend supermarktaanbod waarvan maar liefst tachtig procent buiten de richtlijnen van ‘goede voeding’ valt, is het maken van de juiste keuze soms knap lastig.

Want waar moet je nou op letten bij het lezen van etiketten? Hoe light is ‘light’? Is brood een absolute no-go, of valt dit wel mee? En hoe vers zijn de zogenaamde ‘verse sojabonen’ van de Albert Heijn? Je ziet het hieronder in deze reel:



Het is Leroys missie om jou te helpen gezondere keuzes te maken in de supermarkt en je te behoeden voor de valkuilen van misleidende producten, groene labels en gezondheidsclaims.

Jouw gids in de supermarkt

Als fanatiek sporter, die zelf de kracht van voeding heeft ervaren, besloot Leroy diëtist te worden. Op social media deelt hij zijn passie en kennis met miljoenen mensen. Nu heeft hij zijn kennis gebundeld in een boek: Voedingsweetjes.

We leven in een tijd waarin de helft van de volwassen Nederlanders overgewicht heeft en waarin onjuiste informatie over voeding aan de orde van de dag is. Daar wil Leroy verandering in brengen.

„Met mijn boek wil ik jouw gids in de supermarkt zijn, om voortaan voor iedere boodschap de bewuste, gezonde keuze te maken”, aldus Leroy.

Je leven verbeteren

Elk hoofdstuk in dit boek neemt je mee door een ander gangpad van de supermarkt. Je zult interessante feitjes ontdekken, opvallende voedingsweetjes leren en bovendien worden veelvoorkomende voedingsmythen ontkracht.

Leroy: „Ik hoop dat mensen na het lezen van mijn boek in staat bent om de zin en onzin in voedingsinformatie te scheiden en zelfstandig gezonde keuzes te maken. Het heeft mijn leven verbeterd en dat wens ik iedereen toe.”

7 opvallende voedingsweetjes

We delen een paar tips uit het boek:

1. Groente uit blik of pot, is dat gezond?

Groenten uit pot of blik bevatten evenveel voedingsstoffen als verse groenten, maar het is belangrijk om goed op het etiket te kijken. Het kan namelijk dat er suiker of zout is toegevoegd om het langer houdbaar te maken.

Dit maakt het niet direct een slechte keuze – je kunt het er ook vanaf spoelen bijvoorbeeld – maar een variant zonder toegevoegd suiker of zout is gezonder. En hoe zit het dan met groenten waaraan meer is toegevoegd dan suiker of zout, zoals spinazie à la crème?

Kort antwoord: een minder gezonde keuze, want het bevat meer verzadigd vet en zout dan de verse variant.

2. De aardappel vs. de zoete aardappel

Sommige mensen beweren dat een zoete aardappel gezonder is dan een gewone Hollandse pieper, maar is dat wel zo? De aardappel en zoete aardappel zijn eigenlijk twee verschillende producten. Zoete aardappel is officieel een groente, want deze behoort tot de windefamilie.

Als je kijkt naar de voedingswaarde, dan verschilt de zoete aardappel weinig van de gewone aardappel. De zoete aardappel bevat wel meer bètacaroteen, wat het lichaam uiteindelijk omzet in vitamine A.

De zoete aardappel bevat daarnaast – in tegenstelling tot de aardappel die zetmeel bevat – inuline. Inuline verteert langzamer dan zetmeel en is daarom beter voor diabetespatiënten.

3. Volkoren broodje aap

De term ‘volkoren’ is alleen voor brood wettelijk beschermd. Als je een volkorenbrood koopt, weet je dat je goed zit, maar bij andere producten moet je toch even opletten. Want een ‘volkoren’ koekje kan zomaar voor 60 procent uit bloem bestaan.

Lees dus altijd even het etiket voordat je je tanden erin zet. Handige tip daarbij: het ingrediënt dat als eerste op de lijst staat, wordt het meest in het product gebruikt. Dus, als je tarwebloem ziet staan, weet je dat het voornamelijk witte bloem bevat.

4. Is er verschil tussen witte en bruine eieren?

Nee. Het geheim achter de kleur zit in de kippenoortjes. Rode lelletjes geven bruine eieren, terwijl witte lelletjes witte eieren produceren. Kwalitatief gezien zijn ze hetzelfde. Het witte ei heeft een slechte reputatie doordat we ze associëren met legbatterijkippen.

Maar sinds 2012 zijn legbatterijen verboden, dus het wordt tijd om witte eieren te omarmen. Ze zijn goedkoper en zelfs duurzamer. Kippen met witte oorlelletjes hebben namelijk minder voer nodig, wat betekent dat ze duurzamer en efficiënter zijn.

5. Gezonde vleesvervangers

Waar moet je op letten als je een goede vleesvervanger wilt scoren? Eiwitten! Een variant met meer dan 12 gram eiwit per 100 gram is ideaal. En werp een kritische blik op de ingrediëntenlijst. Let op het volgende:

Verzadigd vet: minder dan 2,5 gram per 100 gram. Zout: minder dan 1,1 gram per 100 gram. Of 450 mg natrium. Toegevoegde suikers: zo laag mogelijk.

En zoek producten waar vitamine B12 is toegevoegd.

6. Bestaat gezonde chips en snoep?

Linzenchips, gefrituurde sperziebonen of chips van bieten: ze worden nog steeds gebakken in olie en er is ook vaak suiker en zout aan toegevoegd, soms nog meer dan aan naturel chips. Het is dus vooral slimme marketing en er wordt veel geld voor gevraagd.

Gezond snoep bestaat ook niet. Vegan snoep is weliswaar niet gemaakt met gemalen varkens of runderbotten (gelatine) erin, maar het bevat nog steeds suiker of zoetstof. Omdat chips en snoep zo lekker zout of zoet zijn, eet je er snel te veel van. Dat maakt het vooral ongezond en een dikmaker.

7. Is koolzuur ongezond?

Koolzuur in bruiswater geeft een lichtzure smaak zonder schadelijke gevolgen. Dat is bij andere zure dranken zoals cola wel anders. Wanneer smaakstoffen worden toegevoegd aan een drank, neemt de zuurgraad toe.

Fosforzuur in cola en citroenzuur in Fanta, met een pH-waarde rond de 3, zijn bijvoorbeeld schadelijk voor je tanden. Dit geldt voor zowel suikerhoudende als light frisdranken, maar gewoon bruiswater kun je dus zonder problemen drinken.

Verpakkingen lezen is key

Tot slot, een bemoedigende boodschap van Leroy: „Gezonde keuzes maken is haalbaar voor iedereen. De sleutel tot gezond kiezen ligt binnen handbereik – je hoeft alleen maar te weten hoe je de ingrediëntenlijst en de voedingswaardetabel op de verpakkingen moet lezen.”

Met deze kennis sta je al 3-0 voor wanneer je de supermarkt binnenstapt. Succes!

