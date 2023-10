Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom taatsdeuren zo ontzettend populair zijn

Taatsdeuren, ook wel pivotdeuren genoemd, hebben de laatste jaren een ware opmars gemaakt in moderne architectuur en interieurontwerp.

Maar wat maakt deze deuren zo speciaal en waarom kiezen steeds meer mensen voor dit design?

Wat zijn taatsdeuren?

Taatsdeuren zijn deuren die draaien om een centraal pivotpunt, vaak aan de boven- en onderzijde van de deur. Dit verschilt van traditionele deuren die draaien om scharnieren aan de zijkant.

Waarom kiezen voor een taatsdeur?

Grotere deuropeningen: taatsdeuren kunnen aanzienlijk groter zijn dan traditionele deuren, wat ze ideaal maakt voor woningen met hoge plafonds of grote openingen. Het centrale pivotpunt zorgt ervoor dat het gewicht gelijkmatig wordt verdeeld, waardoor grotere deuropeningen mogelijk zijn.

Betere beweging: in tegenstelling tot traditionele deuren die slechts één open ruimte creëren, produceren taatsdeuren er twee: een ‘actieve’ en een ‘inactieve’ruimte. Dit leidt tot een uniek ruimtelijk effect.

Esthetisch aantrekkelijk: taatsdeuren hebben een verbluffend modern design, ideaal voor eigentijdse woningen. Ze voegen een gevoel van luxe en klasse toe aan elk huis.

Vrijheid in grootte: een groot voordeel van taatsdeuren is dat ze qua grootte niet echt beperkt zijn. Hoewel er enkele restricties zijn voor deuren die bestand moeten zijn tegen invloeden van buitenaf, worden ze over het algemeen niet beperkt door het scharnier zelf.

De technische innovatie achter taatsdeuren

Het technische ontwerp van taatsdeuren verschilt aanzienlijk van traditionele deuren. Het scharnierpunt van een taatsdeur bevindt zich niet aan de zijkant, zoals bij gewone deuren, maar boven en onder in het midden van de deur. Dit geeft de deur de mogelijkheid om zowel naar binnen als naar buiten te draaien, wat zorgt voor een bijzondere dynamiek in de beweging van de deur. De ingenieuze techniek maakt het ook mogelijk om veel grotere deurformaten te hebben zonder de problemen die je bij traditionele scharnieren zou tegenkomen.

Zijn taatsdeuren de investering waard?

Hoewel de prijs van taatsdeuren kan variëren van 3.000 tot 20.000 euro (afhankelijk van de grootte, panelen en aantal deuren), bieden ze een unieke esthetische waarde die niet kan worden verkregen met traditionele deuren. Ze zijn een statement op zich en kunnen de uitstraling van een woning aanzienlijk veranderen.

Waarom zijn taatsdeuren gemiddeld duurder?

Er zijn een paar redenen:

Materiaal: veel taatsdeuren zijn gemaakt van materialen zoals staal of aluminium. Deze materialen zijn goede thermische isolatoren en energie-efficiënt.

Ontwerp: het ontwerp en mechanisme van de taatsdeur is complexer dan een traditionele deur.

Afmeting: door hun unieke pivot-mechanisme kunnen ze veel groter worden gemaakt, wat ook bijdraagt aan de hogere kosten.

Leiden taatsdeuren tot lekkageproblemen?

Sommige mensen vragen zich af of taatsdeuren leiden tot lekkageproblemen. Elke deur kan problemen hebben als deze niet goed is geïnstalleerd. Hoewel sommige mensen hebben opgemerkt dat taatsdeuren meer uitdagingen kunnen bieden op het gebied van luchtdichtheid, is dit vaak een kwestie van juiste installatie en afdichting. Goed geïnstalleerde taatsdeuren moeten geen problemen opleveren. Laat jouw taatsdeuren ook altijd installeren door experts. Zo weet je zeker dat er geen problemen ontstaan.

De rol van taatsdeuren in moderne architectuur

In de moderne architectuur zijn open ruimtes en naadloze overgangen tussen binnen en buiten een populair thema. Taatsdeuren passen perfect in dit plaatje. Door hun unieke ontwerp en functionaliteit kunnen ze grote openingen overbruggen en een gevoel van openheid en ruimte creëren. Architecten en interieurontwerpers kiezen vaak voor taatsdeuren om een statement te maken, een focuspunt in de ruimte te creëren of om de schoonheid van de omringende omgeving te omarmen.

Zo vind jij de perfecte taatsdeur

Het kiezen van de perfecte taatsdeur is een samensmelting van functionaliteit en esthetiek. Begin met het vaststellen van het doel: wil je een ruimte afsluiten, licht binnenlaten, of een statement maken in je interieur? Meet vervolgens de opening waarin de deur komt zorgvuldig op en houd rekening met de draairuimte. Kies voor een materiaal dat past bij de rest van je inrichting. Denk aan staal voor een industrieel tintje. Vergeet niet om aandacht te besteden aan de scharnieren en het pivot-punt, deze moeten zowel robuust als soepel zijn.

Tot slot: laat je adviseren door een specialist: een goed geplaatste taatsdeur gaat jarenlang mee en verhoogt de waarde van je woning. Meer weten? Bekijk dan ook zeker deze website.

