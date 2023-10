Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

4 misverstanden over de kant-en-klaarmaaltijd: te weinig groente, te veel zout?

Totaal geen zin om te koken na een lange werkdag. We zullen het allemaal weleens hebben en snel even een kant-en-klaarmaaltijd in de supermarkt scoren. Het vult de maag, maar verder kan het niet echt goed zijn. Toch?

Hoe gezond of ongezond is die kant-en-klaarmaaltijd nu echt? Het is net zo’n vraag of je bij afvallen nou veel water moet drinken, of juist niet. Er bestaan veel misverstanden rondom kant-en-klaarmaaltijden. Dat ziet Dafna Tsadok-Hai in elk geval. Zij is diëtiste bij Factor, wat weer een zogeheten nieuw ready-to-eatmerk van HelloFresh is. „Veel mensen denken bijvoorbeeld dat kant-en-klaarmaaltijden niet gezond zijn. Tijd om het tegendeel te bewijzen”, denkt en hoopt Tsadok-Hai.

1. Door een maaltijd op te warmen in de magnetron, gaan alle vitamines en mineralen verloren

Volgens de diëtiste is dit een veelvoorkomend misverstand. „Sterker nog, uit een publicatie van Harvard blijkt zelfs dat het gebruik van de magnetron er juist voor zorgt dat vitamines en mineralen goed bewaard blijven.”

Dat zit volgens Tsadok-Hai als volgt: vitamines en mineralen in voedsel nemen altijd af tijdens het koken, ongeacht de kookmethode. Wel geldt: hoe langer de verhittingstijd, hoe meer vitamines en mineralen er verloren gaan. Bij het opwarmen in de magnetron is er doorgaans sprake van een kortere verhittingstijd dan bij veel andere kookmethoden, en dus blijven vitamines, mineralen en andere voedingsstoffen in een kant-en-klaarmaaltijd juist goed bewaard.

Groenten in een kant-en-klaarmaaltijd

„Groenten (hier lees je de gezondste, red.) kun je bijvoorbeeld dan ook heel gezond klaarmaken in de magnetron. Groenten die in water worden gekookt, verliezen juist een deel van hun voedingswaarde omdat de in water oplosbare vitamines zoals vitamine C in het kookvocht belanden, wat in de meeste gevallen wordt weggegooid.”

2. Een kant-en-klaarmaaltijd bevat te veel zout en suiker

Het Voedingscentrum adviseert dat een volwassene niet meer dan 6 gram zout per dag (ongeveer één theelepel) binnen moet krijgen en zo min mogelijk van de dagelijkse calorie-inname afkomstig moet zijn van (toegevoegde) suikers. Hierbij is het volgens Tsadok-Hai gewoon een kwestie van goed letten op de etiketten, want ook een kant-en-klaarmaaltijd kan aan deze normen voldoen.

„Door goed te kijken naar de etiketten van kant-en-klaarmaaltijden kun je alsnog gezonde keuzes maken.”

3. Kant-en-klaarmaaltijd bevat vaak te weinig groenten

Het Voedingscentrum adviseert dat volwassenen per dag ongeveer 250 gram groenten moeten eten. „Het is goed om onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld pizza’s en zware pastagerechten, en de gezondere opties. Veel fabrikanten passen tegenwoordig hun recepten aan om te voldoen aan de groeiende vraag naar gezondere alternatieven”, legt Tsadok-Hai uit.

4. In magnetronmaaltijden zitten veel E-nummers en conserveringsmiddelen

De diëtiste over misverstand nummer 4: „Sommige kant-en-klaarmaaltijden kunnen inderdaad E-nummers en conserveringsmiddelen bevatten. Deze ingrediënten worden vaak gebruikt om de versheid en kwaliteit van het voedsel te behouden gedurende de bewaarperiode. Toch is het goed om te weten dat niet alle E-nummers schadelijk zijn; de meesten zijn volkomen veilig voor consumptie.” En dus prima voor een kant-en-klaar-maaltijd.

