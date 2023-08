Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de reden waarom er altijd stickers op groenten en fruit zitten

Heb je je ook altijd afgevraagd waarom er toch stickers op groenten en fruit zitten? Dat heeft niets te maken met de houdbaarheid. In eerste instantie zijn de stickers vooral bedoeld voor de caissière, zodat ze prijs makkelijk kan doorgeven. Maar de codes bevatten nog meer informatie.

Misschien heb je het niet eens meer in de gaten als je langs de groente- en fruitafdeling in de supermarkt loopt, maar de meeste appels en peren liggen vol met stickers. Ben je ook benieuwd waarom er toch altijd een sticker op je appel zit? Dat is handig voor aan de kassa, zo kon (vooral vroeger) de caissière makkelijk de prijs doorgeven. Ook is het makkelijker om zo een Jonagold appel van een Elstar te onderscheiden. Maar de stickers geven ook inzicht in hoe het fruit is geteeld.

Biologisch of gemodificeerd?

Aan de zogenaamde PLU-codes kun je zien hoe groente en fruit geteeld wordt. De cijfercode geeft een indicatie of de appels bijvoorbeeld biologisch geteeld zijn of dat ze juist genetisch gemodificeerd zijn.

In sommige gevallen heeft een stuk fruit geen sticker, dat heeft vooral te maken met waar en hoe het is verpakt. Het hangt er vanaf of fruit en groenten in het veld worden verpakt of dat ze door een sorteermachine gaan in een fabriek. Ook hebben voorverpakte bakjes met groente en fruit geen stickers, de productinformatie kun je dan terug vinden op de grootverpakking.

Kun je de stickers ook eten? Dat zou best handig zijn, maar toch wordt dit afgeraden. De stickers en de lijm die wordt gebruikt voor de stickers is niet giftig. Toch hoef je je geen zorgen te maken als je per ongeluk een keer een sticker inslikt. Het beste is om de stickers te verwijderen en de producten daarna af te spoelen met water voordat je ze gaat eten, meldt Huffington Post. Benieuwd waarom je urine anders ruikt na het eten van asperges? Dat lees je hier.

🍅 PLU-code Een ‘price look-up’ code of PLU-code is een code die op groente en fruit in een winkel kan staan. De code wordt vooral toegepast op producten die in bulk verkocht worden en laat toe elektronisch de prijs te vinden en de voorraad op te volgen.