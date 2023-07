Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe heet het uiteinde van brood? In Nederlandse taal bestaat discussie, maar ook buitenland kent leuke namen

Soms komen er bijzondere vragen op, die ook weleens kunnen leiden tot een discussie. Is het namelijk patat of friet, om de ‘eeuwenoude’ discussie als voorbeeld te nemen. Maar zo bestaat ook de vraag: hoe heet het uiteinde van brood?

In het Nederlands zijn er al een aantal benamingen voor, maar ook in andere talen bestaat de brandende vraag: hoe heet het uiteinde van een brood?

Hoe heet het uiteinde van brood?-discussie

Dat bleek uit de tweet van No Context Humans, die de vraag ‘hoe noem je dit in jouw taal?’ stelde aan volgers, met een plaatje van een heel brood en een pijltje wijzend naar het uiteinde. En daar kwamen veel reacties op. Zo reageert een Duitse twitteraar dat hij het een ‘endstück’ noemt.

Maar even terug naar de kern, want hoe noemen we het in het Nederlands veelal? Een Twitter-gebruiker noemt het uiteinde van brood het ‘kontje’, maar daar is een andere twitteraar (of moeten we nu ‘X-eraar’ zeggen?) het niet mee eens: „Nee, kapje”, valt te lezen. „Jij hebt nooit Nederlands gehad.”



Benamingen in de Nederlandse taal

Bij de taal-website Taalverhalen hebben ze deze vraag eerder voorbij zien komen en gingen ze zelf op onderzoek uit. Op verzoek van Onze Taal verwerkte de website de eerste ruim vijfhonderd antwoorden tot een kaart die in 2021 verscheen. De kaart en het bijbehorende lijstje laten zien dat het woord ‘kont(je)’ in het hele taalgebied wordt gezegd (Nederland en België), dat ‘korst(je)’ vooral gebruikelijk is in het zuiden en midden van Nederland, ‘kap(je)’ wordt alleen in Nederland gezegd en typisch Belgisch is ‘poep/poep(e)ke’, wat achterste/kont betekent.

In Friesland noemen ze het uiteinde van brood ‘plaske’ en veel verder terug naar het zuiden, in het West-Vlaams, is ‘kant(je)’ gebruikelijk. En er zijn nog meer regels, want het woord kan dus ook nog te maken hebben met het soort brood waar het om gaat, zegt Taalverhalen. Zo is ‘korstje’ volgens sommige mensen alleen gereserveerd voor gewone broden en ‘kapje’ voor broden met een rond uiteinde, zoals stokbrood. Ook bij ‘kontje’ en ‘poepke’ gaat het vaak expliciet over ronde broden.

‘Afhankelijk van de regio’

Ook in Duitsland schijnen er meerdere benamingen de ronde te doen voor het uiteinde van een brood, zegt ene Thomas. „In het Duits hebben we ongeveer 30 verschillende namen, afhankelijk van de regio. Ik noem het Knust, maar ik ken ook Kanten.”



Iemand anders reageert op de vraag dat dat het deel van het brood is dat „in de prullenbak behoort”. Maar als je het korstje/kontje/kapje opeet, dan verspil je waarschijnlijk over het algemeen een stuk minder voedsel. Dat bleek een aantal jaar geleden uit onderzoek van het Voedingscentrum.

In het Japans zou het gaan om een ‘broodoor’, en in Noorwegen noemen ze het uiteinde van brood ook wel ‘endestykke’, wat vertaald kan worden naar ‘eindkap’.



