Wat is gelato nou precies en wat is het verschil met ‘gewoon’ ijs?

Wanneer de temperatuur stijgt, hebben wij slechts nog een focus op één ding: ijs. Nu is inmiddels bekend dat Italianen erg goed, zo niet de beste, zijn in het maken van ijs genaamd gelato. Maar is dat nou simpelweg de Italiaanse vertaling van ijs, of houdt gelato nog veel meer in? Onze collega’s van Culy leggen het je haarfijn uit.

En eet ondertussen vooral flink veel gelato.

Met temperaturen zoals in deze zomer zullen we iets onverschilliger zijn als het aankomt op het kiezen van bevroren snacks of toetjes: zo lang het de lichaamstemperatuur ook maar voor één seconde laat dalen, zijn we tevreden. Maar het humeur wil ook wat en dat wordt sowieso opperbest bij reeds één hap gelato.

Zelf ijs maken

Zelf ijs maken doe je niet zo 1, 2, 3, maar met deze tips om zelf ijs te maken kan het in ieder geval niet misgaan. Belangrijk detail: geen ijsmachine? Ook dan creëer jij met gemak het lekkerste ijs, met deze recepten welteverstaan.

IJs versus gelato

De basis van gelato is overigens hetzelfde als bij ander roomijs: melk, room en suiker dus. Het traditionele roomijs bevat daarnaast ook eigeel. Alle ingrediënten worden al kokend gemengd tot een soort custard en afgekoeld. Vervolgens wordt het gekarnd – in beweging gebracht – op hoge snelheid, waarbij lucht en daardoor volume wordt toegevoegd. Goedkoop ijs bevat dan ook meer lucht dan het echte werk.

Gelato

Door naar gelato dus. De Italiaanse gelato begint met een vergelijkbare custard, al is er een belangrijk verschil: het roomgehalte is een stuk lager, evenals het eigeel. In sommige gevallen komt er überhaupt geen eigeel aan te pas. Vervolgens wordt het op een veel lagere snelheid gekarnd. Het gevolg: minder lucht én compacter ijs.

Temperatuur

Gelato wordt op een iets hogere temperatuur geserveerd dan ander roomijs, waardoor de textuur zijdezacht is en blijft. Het lagere vetpercentage zorgt ervoor dat de smaak van het hoofdingrediënt nóg beter naar voren komt.

Ontzettende gelato-trek gekregen? Gelukkig is gelato inmiddels ook in Nederland te vinden, zoals bij Miuz of Massimo Gelato in onze hoofdstad. En dit zijn 7 ijssalons in Nederland die sowieso overheerlijk ijs verkopen, gelato of niet.