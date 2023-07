Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op vakantie naar Zuid-Europa? Bereid je goed voor, waarschuwt het Rode Kruis

Het is onstuimig in landen rond de Middellandse Zee. Na hittegolven worden regio’s getroffen door ernstige bosbranden. Doordat het nu het toeristische hoogseizoen is, hebben veel vakantiegangers te maken met de heftige weersomstandigheden. Daarom wordt er gewaarschuwd voordat mensen naar Zuid-Europa trekken. Het Rode Kruis geeft tips.

Het Rode Kruis roept vandaag iedereen die naar Zuid-Europa op vakantie gaat op om zich goed voor te bereiden. De hulporganisatie doet die oproep vanwege de vele bosbranden in meerdere landen rond de Middellandse Zee.

Rode Kruis roept op tot goede voorbereiding

„Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met bosbranden. In Spanje, Griekenland en Zwitserland zijn al duizenden mensen geëvacueerd. De extreme hitte en langere periodes van droogte zorgen ervoor dat het einde nog niet in zicht is”, aldus het Rode Kruis.

De hulporganisatie deelt tips uit om goed voorbereid op vakantie te gaan. „Volg het nieuws, verken de vluchtroute vanuit je hotel of vakantiehuis en check ook een alternatieve route als het nodig is. Zet een tas klaar voor als je moet evacueren, met daarin je paspoort, verzekeringspas en waardevolle spullen.”



Op vakantie naar Zuid-Europa

Daarnaast adviseert het Rode Kruis Nederlanders om het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken te volgen en lokale noodnummers van de brandweer, ambulance en politie voor vertrek op te slaan. „Het is ook goed als je weet welke alarmsystemen er op je vakantiebestemming worden gebruikt. In Nederland is dat bijvoorbeeld NLalert.”

Gisteren maakten Corendon, Sunweb en TUI bekend dat de reisorganisaties in ieder geval geen vakantievluchten vanuit Nederland richting Griekenland uitvoeren. Corendon brengt vanavond met een extra vlucht de laatste ruim honderd Nederlanders terug die met deze reisorganisatie op vakantie waren naar Rhodos en die wegens de bosbranden zijn geëvacueerd, schreef Metro eerder.

Hitte en bosbranden

In Griekenland, Spanje en Italië is het Rode Kruis in actie gekomen vanwege de hoge temperaturen. Zo helpt de organisatie op Rhodos met zoek- en reddingsacties en de evacuaties van mensen. Op dat Griekse eiland woeden al dagen bosbranden. Ook is er door hulpverleners in Griekenland en Spanje water uitgedeeld en worden mensen geïnformeerd over de hitte. In Italië heeft de organisatie een speciaal nummer opengesteld voor vragen over de hitte.