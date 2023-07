Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Allerlei hapjes en restjes als maaltijd heet volgens deze trend ‘girl dinner’, maar is dit wel gezond?

Soms zijn er van die dagen dat je niet bepaald zin hebt om een maaltijd op tafel te zetten, en als je alleen (thuis) bent is de roeping er wellicht helemaal niet. Maar ja, je moet toch eten. Dan tover je misschien wel een aantal makkelijke producten uit de (koel)kast en plof je op de bank neer. Dit wordt – geheel volgens een internet-trend – ook wel ‘girl dinner’ genoemd. Maar, is dit wel gezond?

Daar is het Amerikaanse CBS News achteraan gegaan. En wat blijkt? De ‘girl dinner’-trend is niet compleet goed of slecht.

Willekeurige snacks, hapjes en restjes maken samen een ‘girl dinner’

Als je wel eens een bord met willekeurige snacks, hapjes of restjes bij elkaar hebt gegooid voor een snelle en makkelijke maaltijd, dan heb je eigenlijk al een ‘girl dinner’ gemaakt. De slogan werd voor het eerst gebruikt om een verzameling van voedselwaren zoals brood, kaas, fruit en andere kleine dingen voor het avondeten te beschrijven.

Met inmiddels miljoenen bekijks op de hashtag #girldinner op TikTok, heeft de trend geleid tot meer komische reacties (of verontrustende, afhankelijk van hoe je er naar kijkt) met sommige gebruikers die video’s posten van alleen chips of zelfs helemaal niets als hun ‘girl dinner’.

„De trend is, zoals elke trend tegenwoordig, uit zijn verband gerukt en er zijn mensen die alleen popcorn eten of alleen maar Cola Zero drinken en dat ‘girl dinner’ noemen,” vertelt Laura Ligos, een diëtist en voedingsdeskundige, aan CBS News. „Ik sta volledig achter het maken van een eenvoudige maaltijd die eiwit, koolhydraten en genoeg calorieën bevat om voedend te zijn. Ik kan er echter niet achter staan dat meisjes of vrouwen zichzelf te weinig eten geven. Het is dus gewoon een kwestie van ervoor zorgen dat je genoeg eten op je bord legt voor ‘girl dinners’.”

‘Zorgen om het normaliseren van ongezond eten’

Huisarts LaTasha Perkins hoopt dat de trend geen invloed heeft op jongeren van welk geslacht dan ook, om ongezonde eetgewoonten aan te nemen. „Ik was absoluut bezorgd over het feit dat ongezond eten genormaliseerd wordt,” zegt Perkins over haar ongenoegen over sommige video’s die „iets uitlichten dat uiteindelijk echt dodelijk kan zijn.”

Maar, er is goed nieuws. Want er bestaan manieren om je snelle ‘girl dinner’ te transformeren tot evenwichtige maaltijd die rijk is aan voedingsstoffen. Zo beveelt Ligos het volgende aan:

Maak van je 'girl dinner' een échte maaltijd die nog steeds makkelijk is Dat doe je met: Ten minste één vorm van proteïne: „Vlees, eieren, kaas, of, om een stap verder te gaan, kipsalade of gerookte zalm,” stelt Ligos voor.

Iets kleurrijks: Fruit of groenten zijn een goede vezeloptie, zegt ze.

Iets leuks: Opties zoals crackers, olijven of augurken kunnen smaak toevoegen.

Een goede portie: „Zorg ervoor dat het groot genoeg is om je vol te houden – een stukje vlees en een handvol druiven is niet genoeg,” zegt Ligos.

De mogelijkheden zijn oneindig voor een gebalanceerde ‘girl dinner’

Perkins zegt daarentegen dat een lichte maaltijd die lijkt op een vleesplankje een goede optie is omdat het een verscheidenheid aan elementen biedt om aan de voedingsbehoeften te voldoen. „Met amandelen, gedroogd fruit en kaas heb je een aantal voedselgroepen bekleedt zoals fruit, proteïne en zuivel,” legt ze uit. Maar vergeet de groenten ook niet.

Als een pakje instant ramen bijvoorbeeld je snelste maaltijd is (wat ook voorkomt tussen alle ‘girl dinner’-filmpjes), is het toevoegen van een gekookt ei en groenten een manier om meer voedingsstoffen binnen te krijgen. Verder kun je aan je snelle en simpele maaltijd bijvoorbeeld een appel toevoegen, of noten. „Zoek manieren om het een geheel te maken,” raadt ze aan, waarbij ze opmerkt dat groenten uit blik of uit de diepvries zeker welkom zijn. Ligos zegt nog: „Weet gewoon dat je genoeg moet eten om je lichaam van brandstof te voorzien, en als dit een maaltijd is, moet het een maaltijd zijn en geen snack.”