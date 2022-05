Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je kunt áltijd wat maken van restjes: 7 tips voor in de keuken

Een bewuster leven begint in de keuken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Door eten niet meteen weg te gooien en optimaal gebruik te maken van restjes, kan je tot wel 120 euro besparen per persoon per jaar.

Met je restjes kan je ook meer dan je denkt.

Tips voor restjes

Met deze basisprincipes in de keuken, kan je altijd wat lekkers maken met restjes en kliekjes.

Oud brood

Gooi oud brood niet meteen weg. Je kan er nog super veel lekker van maken. Een good old tosti is een goed idee, maar je kan er ook wentelfeefjes van maken of eigengemaakte croutons. Wordt jouw brood snel oud? Bewaar het dan in de vriezer en ontdooi alleen wat jij gebruikt.

Bruin fruit

Te bruine bananen of melige appels? Gooi ze niet meteen weg. Overrijpe bananen zijn perfect voor in een bananenbrood en van melige appels kan je heerlijke appelmoes maken of knapperige appelchips.

Minder mooie groenten

Ook met minder ‘mooie’ groenten kun je nog van alles doen. Verwerk die beschadigde courgette of paprika bijvoorbeeld in een lekkere soep. Je kan groenten ook invriezen als je al weet dat je ze niet op tijd kunt eten. Kook de groenten en doe ze dan in een bakje in de vriezer.

Vlees en vis

Wist je dat je ook vlees en vis kunt invriezen? Het blijft zelfs maanden goed. Je kan het restje natuurlijk ook bewaren in de koelkast maar dan is vlees of vis vaak maar 2 dagen goed. Dat geldt voor zowel bereid- als onbereid vlees en vis.

Kliekjes

Iets te veel gekookt? Juist lekker voor de volgende dag! Laat de restjes afkoelen en berg deze direct op in de koelkast of vriezer. Het is altijd fijn om de volgende dag een lekkere verrassing in de koelkast te vinden. Zeker na een lange werkdag.

Zuivel

Wist je dat je zuivel vaak veel langer kunt bewaren dan de THT-datum? Wij raden aan om melk, yoghurt of kwark niet meteen de afvalbak in te gooien. Ruik in plaats daarvan aan het product om de kwaliteit te beoordelen. Bij harde kaas kun je zelfs de schimmel wegsnijden. Ook kan je kaas invriezen. Verdeel of rasp de kaas in kleinere hoeveelheden en zet het in de vriezer. Zachte kazen zoals brie kan je helaas niet eten met schimmel.

Recepten voor kliekjes

Ben je geen keukenprinses? No worries, er zijn genoeg boeken, apps of websites waar je kunt checken wat jij met je restjes kunt doen. Het boek Lekker koken met restjes is een echte aanrader of download de app Slim koken.