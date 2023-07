Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voeding onder de loep: hoe verslavend is suiker nu echt?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt die informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: hoe verslavend is suiker nu echt?

We krijgen er allemaal veel van binnen: suiker. Maar is suiker echt zo verslavend als ze zeggen? En waarom is veel zoetigheid binnenkrijgen een probleem? Metro sprak erover met Kim Brouwers, diëtist bij het Diabetes Fonds.

Toegevoegde suikers in je voedingspatroon

We krijgen ongemerkt veel toegevoegde suikers binnen, vertelt de diëtist. „Het gaat om ongeveer 20 kilo aan toegevoegde suikers per persoon per jaar. Die suikers komen onder andere uit frisdrank, koek en snoep, maar ook uit producten waarvan je het minder verwacht. Denk aan kant-en-klare kruidenmixen, pastasauzen, soepen, sausjes, broodbeleg… Ook producten die niet zoet zijn, bevatten vaak toegevoegde suikers.”

Toegevoegde suikers zitten volgens Brouwers dan ook vooral in producten die we niet nodig hebben voor onze gezondheid. „Als we dat soort producten nu eens vaker laten staan, dan zou het er een stuk beter voor staan met onze gezondheid. Je kunt deze suikerrijke producten namelijk beter inruilen voor producten waar je lichaam iets aan heeft: groenten en fruit, zuivel, volkoren graanproducten en voldoende water.”

Hoe verslavend is suiker?

Veel Nederlanders krijgen op dagelijkse basis veel suiker binnen. Kunnen we ook stellen dat het verslavend is? Niet helemaal, vertelt Brouwers. „Bij het gebruik van genotsmiddelen als alcohol en drugs zien we dat er een reactie in de hersenen plaatsvindt. Er wordt dopamine aangemaakt, een gelukshormoon dat je een prettig gevoel geeft. Dat zien we ook bij het gebruik van suiker, wat de stimulans geeft om vaker suiker te eten.”

Volgens de diëtist is dat de reden dat we vaak spreken over een suikerverslaving. Toch gaat de term ‘verslaving’ volgens haar niet helemaal op, omdat we bij suiker niet steeds meer van het product nodig hebben om hetzelfde gevoel van euforie te ervaren. Bij andere genotsmiddelen is dat wel zo. „Daarom kunnen we wetenschappelijk gezien suiker niet bestempelen als een verslavend middel. Maar dat neemt niet weg dat het gelukshormoon wordt aangemaakt, en het daarom erg moeilijk is om te stoppen met het eten van zoetigheid. ”

Minder suiker eten: zo doe je dat

Zelf ook je suikerinname onder de loep nemen? Brouwers geeft een aantal tips:

Lees vaker het etiket en check de voedingswaarden. Let op: er zijn meer dan 50 verschillende benamingen voor suiker. Brouwers tipt: „Eindigt een ingrediënt op -ose, stroop of siroop? Dat betekent dat er toegevoegde suikers in het product zitten.” Alle benamingen vind je hier.

Probeer zo vers en onbewerkt mogelijk te eten, en zo min mogelijk pakjes en zakjes te gebruiken.

Maak een maaltijdplanning, en doe weekboodschappen. „Haal gezond eten in huis, zodat je niet iedere avond met honger in de supermarkt staat. We weten allemaal dat we dan geen gezonde keuzes maken.”

Leg ongezonde producten met toegevoegde suikers uit het zicht, zodat je er minder snel naar grijpt als je door de keuken loopt.

Doe mee aan de Nationale Suiker Challenge van het Diabetes Fonds. Tijdens deze week proberen de deelnemers een week lang helemaal geen toegevoegde suikers te eten. Dit jaar deden er al 72.000 mensen mee. „Uit de resultaten blijkt dat de mensen aan het eind van de week fitter en energieker zijn dan daarvoor. De deelnemers merken echt dat het beter is om toegevoegde suikers te laten staan”, vertelt Brouwers. Ook meedoen? Meld je hier aan.

Wees niet te streng voor jezelf. „Het is belangrijk om een goed voedingspatroon aan te leren wat je op lange termijn kunt volhouden. Neem kleine stapjes, in één keer helemaal stoppen met het eten van toegevoegde suikers is niet realistisch. Kijk welke gewoonten voor jou het makkelijkst aan te passen zijn en start daarmee.”

