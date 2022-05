Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op ons fruit zit meer gif dan ooit – dit zijn de meest bespoten, en dus ongezonde, vruchten

Pesticiden, oftewel gif, op fruit is niet echt gezond. Maar ondanks dat neemt het gifgebruik van boeren toe en niet zo’n beetje ook. En dat terwijl de Europese Commissie (EC) verkondigt dat boeren minder gaan spuiten. Pesticiden worden in verband gebracht met veel ernstige ziekten. Maar er zijn ook gradaties in de veel bespoten en minder bespoten fruitsoorten.

Non-profitorganisatie Pesticide Action Network (PAN) Europe concludeert dat de afgelopen negen jaar het gifgebruik op fruit met 53 procent steeg. Zij onderzochten het gifpercentage in fruitsoorten en publiceerden de resultaten vandaag. 29 procent van al het aangeplante fruit in Europa bevat deze stoffen.

Meer pesticiden op fruit

De Europese Commissie (EC) verkondigde eerder dat boeren minder gif gebruiken en in 2020 adviseerde de Gezondheidsraad om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen. PAN Europe concludeert nu dat dat streven niet behaald is.

Waarom boeren deze pesticiden gebruiken? Dit doen ze om schimmels, onkruid en insecten te bestrijden. Fruit is ‘besmettelijker’ voor plagen dan groente, al wordt daarop ook veelvoudig gespoten. Maar volgens Hans Muilerman, chemicaliëncoördinator bij PAN Europe, worden deze plagen resistent tegen de bestrijdingsmiddelen. Gevolg? Nog meer spuiten en men gebruikt ook verschillende middelen door elkaar, vertelt hij tegen Trouw. Volgens hem een soort vicieuze cirkel, want meer spuiten betekent meer resistentie.

Verband tussen bestrijdingsmiddelen en ziekten

En je voelt vast de bui al hangen: bestrijdingsmiddelen zijn niet goed voor onze gezondheid en de natuur. In België, Ierland, Frankrijk, Italië en Duitsland spannen ze de kroon. Daarin is België met 34 procent bespoten fruit de koploper. Wellicht is het niet bij iedereen bekend, maar pesticiden worden in verband gebracht met veel ziektes. Kanker, geboorteafwijkingen, hersenziekten en ook Parkinson wordt hieraan gelinkt. Ook zouden pesticiden hormoonverstoorders zijn.

Muilerman pleit voor mechanische of biologische bestrijding in plaats van de giftige chemicaliën. En nationale overheden moeten wat hem betreft ingrijpen met regelgeving, waarin ze boeren stimuleren om over te stappen naar biologisch. „Een soort tussenlabel en iets hogere prijzen voor boeren die niet biologisch produceren, maar weinig spuiten, maakt die omslag aantrekkelijker”, vertelt hij aan Trouw.

Bespoten en biologisch fruit

Het fruit wassen haalt overigens niet al het gif weg. De planten nemen namelijk de stoffen op. Muilerman adviseert zelfs aan zwangere vrouwen en kleine kinderen om alleen maar biologisch fruit en groente te eten. Hij noemt het een kwalijke zaak dat biologische groente en fruit zo duur zijn, duurder dan nodig is volgens hem. „Boeren krijgen een hogere prijs, maar daar bovenop verdienen supermarkten ook extra aan biologisch.”

Mocht jouw pesticiden-radar nu gaan draaien? De Environmental Working Group (EWG) stelt jaarlijks een lijst op met ‘dirty’ en ‘clean’ gewassen. Dit is een leidraad van de groente en fruit die veel en minder bespoten zijn.

‘Dirty’ – veel bespoten:

Aardbeien Spinazie Boerenkool en mosterdgroente zoals Chinese kool Nectarines Appels Druiven Paprika of hete pepers Kersen Perziken Peren Selderij Tomaten

‘Clean’ – niet- tot weinig bespoten