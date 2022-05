Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Twijfels over verhaal van GroenLinks-Kamerlid over de bouw: ‘Leugens!’

Een tweet van GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet over de bouw heeft wenkbrauwen doen fronzen. In haar bericht schreef ze dat mensen uit de woningbouw tegen haar vertelden dat ze graag strengere regels zien. Veel mensen trekken dat verhaal echter in twijfel. „Verwijder deze kolder.”

Gisterenavond tweette Laura Bromet, die namens GroenLinks in de Tweede Kamer zit, het volgende: „Vanmiddag uitgebreid gesproken met mensen uit de bouw. Smeken om strengere regelgeving, zodat de woningbouw natuurinclusief, circulair en vooral CO2-neutraal (of positief) wordt. Goed om het eens van het bedrijfsleven zelf te horen.”



Critici geloven verhaal over de bouw niet

De tweet werd al snel opgepakt door critici die het verhaal in twijfel trekken. „Ik als bouwvakker kan je vertellen dat je dit uit je dikke duim gezogen hebt. De bouw walgt van jullie regelgeving en waanzinnige ideeën”, zegt een criticus.

„Wie dan? Ik ken er honderden, van shovelmachinisten tot topmanagers van de grootste bouwers en projectontwikkelaars in Nederland. En als er al gesmeekt wordt, is het om te stoppen met dat micromanagen op de vierkante millimeter van jullie. Met je stikstof”, reageert een ander. Hij verwijst naar het stikstofbeleid, waardoor veel bouwprojecten al jaren stilstaan.



‘Kan me niet voorstellen dat ze dit verkondigen’

Sommige twitteraars gaan met het verhaal aan de haal en maken er ludieke varianten op. „Ik liep vanmiddag langs een flat en toen zag ik opeens een oud vrouwtje van twaalf hoog naar beneden vallen en toen heb ik haar opgevangen en haar leven gered.”

Anderen willen dat Bromet met namen komt. „Ik kan mij niet voorstellen dat mensen uit de bouwwereld dit verkondigen. Om geloofwaardigheid te creëren zou ik namen vermelden. Deze mensen staan voor hun woord, toch?”



Laura Bromet geeft opheldering

Ook schrijver en columnist Jan Dijkgraaf eist opheldering. En die komt er ook. Laura Bromet is op een conferentie in Duitsland, waar duurzame manieren van woningbouw worden gedeeld, zo blijkt.



Maar of dat mensen ‘uit de bouw’ zijn? Voor critici is dat het niet het geval. „Volgens mij kennen deze mensen de juiste verhouding om specie te maken niet eens. Ik zie niemand met een overall aan. Dit zijn dure managers, die graag meeliften op nieuwe trends”, blijven twitteraars kritisch.

Maar Bromet krijgt ook bijval. „Ik ben werkzaam als timmerman. En ja, we lopen tegen ouderwetse regelgeving aan uit het bouwbesluit. Dat is gemaakt voor traditioneel of noem het ouderwets bouwen. Het bouwbesluit moet op de schop en aansluiten aan nieuwe manieren van bouwen.”