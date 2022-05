Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De avocado wordt steeds populairder: deze 5 dingen kan je er mee doen

Avocado’s zijn en worden steeds populairder in Europa, zegt de Rabobank na uitgebreid onderzoek. De Europese markt voor avocado’s is de afgelopen tien jaar „enorm gegroeid”. „Er is bijna geen groente- of fruitsoort die zo’n groei kent”, zegt Cindy van Rijswick, voedseleconoom bij de bank.

Gemiddeld eten Europeanen 1,5 kilo avocado’s per persoon per jaar. Ook behoren avocado’s tot de meest voedzame voedingsmiddelen op de planeet. Genoeg reden om met de vrucht te variëren.

De groei loopt terug

In zowel de Europese Unie als in het Verenigd Koninkrijk groeide de avocadomarkt de voorgaande tien jaar gemiddeld met meer dan 12 procent per jaar. Die markten kunnen nog verder groeien, al verwacht de bank dat dat iets langzamer zal gaan. „In een aantal markten, zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, loopt de groei al terug. Zo wordt de vrucht volgens sommigen niet heel duurzaam verbouwd, omdat het veel water kost om avocado’s te produceren. Ook wordt er weinig energie gestopt in promotie, wat wel nodig is om de interesse van een product op peil te houden”, zegt Van Rijswick.

De invloed van de huidige prijsstijgingen op de groei is volgens Van Rijswick nog onzeker. „Het is wel enigszins een luxeproduct, maar we kunnen de huidige situatie niet vergelijken met de vorige, financiële, crisis. Toen werden er nog weinig avocado’s gegeten.”

Er zijn verschillende factoren van invloed op de wereldwijde avocadohandel. Onder andere het conflict in Oekraïne. Hierdoor zal de export naar Rusland en Oekraïne sterk dalen. Maar ook de langzamere groei van de Europese consumptie.

Wat kan je allemaal doen met een avocado?

Om de cijfers even achterwege te laten en antwoord te geven op de bovenstaande vraag: veel! Onze vrienden van Culy hebben een aantal goede tips over wat je kan doen met avocado’s. Wij hebben ze even op een rijtje gezet.

Heb je een halve avocado (met pit) over? Stop hem dan in een glas water. Als je het glas dan in de koelkast zet, wordt de vrucht minder snel bruin. Als je hem uiteindelijk op wil eten, dep je hem droog met een stukje keukenpapier. Deeg maken. Ja, het kan echt! In een interview van Culy met Jaimie Oliver, deelde hij de tip voor het maken van avocadodeeg. Avocado’s inleggen. Je zal misschien denken: ‘Huh?’ Maar het is mogelijk. Je moet hier wel onrijpe avocado’s voor gebruiken, want als je rijpe avocado’s gebruikt worden ze door de pekel te zacht. Margaritas met avocado. Een blogger van Cook Republic ontdekte dat de klassieke ingrediënten van de cocktail (tequila, triple sec/sinaasappellikeur en limoensap) perfect passen bij de vrucht. Hou je niet van avocado’s? Dan zijn deze vijf guacamole recepten zónder avocado echt iets voor jou.

Op zoek naar lekkere recepten met of ook zonder avocado’s? Neem dan een kijkje op de website van Culy, zij hebben veel variatie in recepten en tips.