Twents bierfestival 1.5: samen online feestje brouwen in eigen achtertuin

Twents online bierfestival trekt liefhebbers uit heel het land (en België) en gaat voor die echte festivalsfeer in eigen achtertuin.

Hij staat op de camping in het Twentse Nijverdal en heeft slecht bereik, verontschuldigt Maarten Nijhof zich. Toch weet hij zijn enthousiasme over het bierfestival komend weekend luid en duidelijk over te brengen. En het werkt nogal aanstekelijk: een half uur met deze brouwer van Rigtersbier aan de lijn en je krijgt er spontaan dorst van, en zin in een feestje.

Biereka!

Komt goed uit, want op 31 mei is het niet alleen eerste pinksterdag, het is ook de dag van het Rigters Online bierfestival 2020. Het plan van de brouwer en zijn brouwbroeders was eerst om een gemoedelijk festival rondom hun brouwerij in Buurse te organiseren, ter ere van hun vijfjarig bestaan. En toen kwam corona roet in het bier gooien, maar Enschedeër Nijhof is niet het type dat het biertje erbij neergooit. ‘We gaan gewoon een online bierfestival doen!’, dacht hij meteen.

https://www.onlinebeerfest.com/shop🍻 Op 1e pinksterdag (31 Mei) organiseren wij het 1e echte online bierfestival van… Gepostet von Rigtersbier am Sonntag, 24. Mai 2020

Rondje Google leerde dat ze, afgezien van de VS, het allereerste online bierfestival in Europa zouden organiseren. „Maar voordat we de website af hadden, popten ineens andere online festivals op.” Tja, kan gebeuren, haalt hij z’n schouders op. Hun festivalopzet is anders dan alle andere. 22 deelnemende brouwers hosten online een eigen Zoom-bar, waar bezoekers met elkaar en de brouwer kunnen praten.

Naast livemuziek van twee bands die vanuit hun eigen achtertuin spelen, worden er ook online workshops en masterclasses gegeven en er is zelfs een escaperoom. „Met deze opzet kunnen bierliefhebbers toch dat echte lekkere festivalsfeertje creëren in hun eigen achtertuin.”

Festival 1.5

Er zijn pakketten van 11, 22 en 44 blikjes/flesjes bier, al naargelang het aantal personen met wie je gaat bierfestivallen en je krijgt er proefglazen en een Twentse worst bij. Hij verwacht niet dat iemand heel snel „elf bier in z’n eentje gaat zitten wegtikken op de zondagmiddag.” Je kunt het altijd met meerdere mensen delen, „en anders bewaar je er een paar in je koelkast.” De ticket- slash bierpakketverkoop gaat het hele land door en er worden zelfs pakketten naar België verstuurd. Onze oosterburen zien het ook wel zitten, getuige de aanvragen, maar schade voor hen. Te duur om een heel bierpakket naar Duitsland te versturen.

Zin in festival

De reacties op social media zijn positief. „Mensen hebben zin om er een echt festival van te maken.” Maar dan wel festival 1.5: met tenten met schermen ertussen, zo hoort en ziet hij van alle kanten. En creativiteit wordt beloond: „mensen kunnen een foto van hun festival setup insturen, de leukste wint een prijs.”

Grote voordeel van een online festival is dat je niet in de rij voor de Dixi hoeft te wachten en je gewoon naar je eigen wc kunt. Wel zo prettig na al dat bier, grijnst de Tukker.

Ze brouwen door

Brouwen jullie nog steeds? hoort hij vaak. Ja zékers wel, antwoordt de Twentse bierbrouwer dan, „We werken nu twee keer zo hard voor de helft van het geld, maar dat maakt ons niets uit. Schouders eronder en gaan, is ons motto. Zal wel iets met de Twentse nuchterheid te maken hebben.”

Ondanks de crisis, zit het team van Rigtersbier dan ook niet stil. „We gaan allerlei nieuwe dingen bedenken, dachten we meteen.” En dat deden ze. Hun webshop floreert als nooit tevoren. „In vier weken tijd draaiden we al 13.000 euro omzet op bierpakketten.” Eerder al bedachten ze Drinking Apart Together, waarbij ze met go pro’s draadloos door hun brouwerij gingen. „Zo konden we samen proeven met onze klanten.” Het bleek de pilot van hun online festival.

Prijzen voor Twentse brouwer

De brouwerij won meerdere prijzen, hun I Like Big Hops (and ik cannot lie) is inmiddels een echte besteller en ze hebben ook nog een hele bedrijfstak die machines bouwt voor brouwers wereldwijd. Niet gek voor een kleine brouwerij uit Twente. Ach ja, zegt de bescheiden brouwer, die op een goeie dag het biervuur in z’n hart voelde branden toen hij BrewMasters op Discovery zag. Hij dook z’n schuurtje in, experimenteerde er op los en is er nooit meer mee gestopt. Maarten Nijhof werd zelfs Nederlands Kampioen Bierbrouwen en het schuurtje werd een heuse brouwerij, in Buurse.

Op de vraag wat een echt „lief en troostrijk coronabiertje” is, hoeft hij ten slotte geen seconde na te denken, „Onze Lust!”, schalt het vanaf de camping in Nijverdal luid en duidelijk door de telefoon. „Met vlierbloesem, tijm en citroenschil, heul erg lekker.”

