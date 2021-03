Man verdrinkt autistische zonen en ex-vrouw voor verzekeringsgeld

Een Amerikaanse man is tot 212 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn twee autistische zoons, om op die manier verzekeringsgeld op te strijken. De man reed zijn zoons en ex-vrouw in 2015 in een auto van een pier af.

De man zou het plan twee jaar lang voorbereid hebben, nadat hij een paar jaar ervoor verschillende overlijdensverzekeringen had afgesloten voor zijn gezin. In totaal had hij bij acht verschillende maatschappijen verzekeringen afgesloten, voor een totale dekking van meer dan drie miljoen dollar. Het ging om zogenoemde accidental death verzekeringen. Dat lijkt op een levensverzekering, maar heeft een andere dekking.

Het plan was dat de kinderen in een noodlottig ongeval om het leven zouden komen, waarna de man het verzekeringsgeld kon opstrijken. „Een boosaardig en duivels plan”, zei de rechter bij de uitspraak gisteren. Na de dood van zijn kinderen ontving de man meer dan een kwart miljoen.

‘Inhalig en brutaal’

Nadat zijn kinderen om het leven waren gekomen, deed de man een poging om nog meer geld te krijgen: hij klaagde de stad Los Angeles (waar het ‘ongeluk’ gebeurde) aan. „Hij gaf de stad de schuld van het verlies van zijn kinderen”, zei de rechter. „Een inhalige en brutale moordenaar”, noemt de rechter de ‘vader’.

Op 9 april 2015 reed de man in een auto, met daarin zijn ex en zwaar autistische zonen van 13 en 8 jaar oud. Bewust reed hij de wagen van de pier af, waarna hij zelf snel uit het raam klom en wegzwom. Zijn ex overleefde het incident omdat een visser haar te hulp schoot; zelf kon ze niet zwemmen. De jongens, die beide vastzaten in een autozitje, kwamen om het leven.

Moord op onschuldige kinderen

„Hij heeft zijn twee autistische zoons omgebracht. Twee onschuldige jonge kinderen stierven in uiterst pijnlijke dood, terwijl ze vastzaten in een kinderstoeltje”, klonk het in de rechtszaal, schrijft ABC7. „Dat dood door verdrinking pijnlijk is, staat buiten kijf. Wat die kinderen hebben meegemaakt terwijl ze hun best deden om uit die auto te komen…”

De man is aangeklaagd voor fraude en witwassen. Voor de moord op zijn zoons en poging tot moord op zijn ex-vrouw wordt hij ook nog vervolgd. Een derde zoon, die tijdens het ‘ongeluk’ op vakantie was, zei tijdens het proces dat zijn vader de dood van zijn broers als „een bankrekening” gebruikte.